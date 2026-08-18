Copa Libertadores - 1/8 18 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Independiente Rivadavia x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Do lado do Independiente Rivadavia, o técnico Alfredo Berti não tem lesionados nem suspensos confirmados para este jogo. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Fluminense, o treinador Luis Zubeldia também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. A escalação provável ainda não foi anunciada, e as informações serão complementadas antes do início da partida.

Retrospecto recente

O Independiente Rivadavia soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Belgrano no Campeonato Argentino em 15 de agosto, mas antes disso o time havia vencido o Estudiantes de Rio Cuarto por 2 a 1. O empate sem gols com o Fluminense na Libertadores e a derrota por 2 a 1 para o Sarmiento também estão nesse recorte, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Huracán completando a sequência.

O Fluminense tem um empate, uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras no Brasileirão em 15 de agosto. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o Botafogo, foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 1, e registrou dois empates sem gols, incluindo o confronto com o próprio Rivadavia pela Libertadores.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 11 de agosto de 2026, quando Fluminense e Independiente Rivadavia empataram sem gols pela Copa Libertadores. Antes disso, os times se enfrentaram em 7 de maio de 2026, também pela Libertadores, com empate por 1 a 1 com o Rivadavia jogando em casa. O primeiro confronto da fase foi em 16 de abril de 2026, quando o Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. Nos três jogos disputados entre as equipes nesta edição da Copa Libertadores, o Independiente Rivadavia tem uma vitória e dois empates, enquanto o Fluminense ainda não venceu.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Independiente Rivadavia INR 6 5 1 0 15 6 +9 16 V V E V V 2 Fluminense FLU 6 2 2 2 7 7 0 8 V V E D D 3 Bolívar BOL 6 1 2 3 6 8 -2 5 D D E V E 4 Deportivo La Guaira DLG 6 0 3 3 6 13 -7 3 D D E D E Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na Copa Libertadores, o Independiente Rivadavia lidera o grupo em primeiro lugar, com o Fluminense na segunda posição.

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