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Copa Libertadores
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Independiente Rivadavia x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Independiente Rivadavia x Fluminense
Independiente Rivadavia
Fluminense
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Saiba onde vai passar o jogo entre Independiente Rivadavia e Fluminense, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

Como assistir Independiente Rivadavia x Fluminense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Independiente Rivadavia x Fluminense

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Independiente Rivadavia
INR
Formação
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Fluminense crest
Fluminense
FLU

Técnico

  • A. Berti

Do lado do Independiente Rivadavia, o técnico Alfredo Berti não tem lesionados nem suspensos confirmados para este jogo. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproxima.

No Fluminense, o treinador Luis Zubeldia também não tem baixas confirmadas por lesão ou suspensão. A escalação provável ainda não foi anunciada, e as informações serão complementadas antes do início da partida.

Retrospecto recente

INR

INR - Sequência

HUR
V2-1
SAR
D2-1
EST
V2-1
FLU
E0-0
BEL
D2-0
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FLU

FLU - Sequência

VAS
E0-0
VAS
D1-3
BOT
E1-1
INR
E0-0
SEP
V3-2
Gol marcado (sofrido)
5/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Independiente Rivadavia soma dois triunfos, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 0 para o Belgrano no Campeonato Argentino em 15 de agosto, mas antes disso o time havia vencido o Estudiantes de Rio Cuarto por 2 a 1. O empate sem gols com o Fluminense na Libertadores e a derrota por 2 a 1 para o Sarmiento também estão nesse recorte, com uma vitória por 2 a 1 sobre o Huracán completando a sequência.

O Fluminense tem um empate, uma vitória, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras no Brasileirão em 15 de agosto. Antes disso, o time empatou por 1 a 1 com o Botafogo, foi eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil com uma derrota por 3 a 1, e registrou dois empates sem gols, incluindo o confronto com o próprio Rivadavia pela Libertadores.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Independiente RivadaviaEmpateFluminense
1
2
0
Copa Libertadores
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
0
FJ
Copa Libertadores
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Copa Libertadores
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
2
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O encontro mais recente entre as equipes aconteceu em 11 de agosto de 2026, quando Fluminense e Independiente Rivadavia empataram sem gols pela Copa Libertadores. Antes disso, os times se enfrentaram em 7 de maio de 2026, também pela Libertadores, com empate por 1 a 1 com o Rivadavia jogando em casa. O primeiro confronto da fase foi em 16 de abril de 2026, quando o Rivadavia venceu o Fluminense por 2 a 1 no Maracanã. Nos três jogos disputados entre as equipes nesta edição da Copa Libertadores, o Independiente Rivadavia tem uma vitória e dois empates, enquanto o Fluminense ainda não venceu.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Independiente RivadaviaIndependiente RivadaviaINR
6510156+916
V
V
E
V
V
2
FluminenseFluminenseFLU
62227708
V
V
E
D
D
3
BolívarBolívarBOL
612368-25
D
D
E
V
E
4
Deportivo La GuairaDeportivo La GuairaDLG
6033613-73
D
D
E
D
E
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na Copa Libertadores, o Independiente Rivadavia lidera o grupo em primeiro lugar, com o Fluminense na segunda posição.

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