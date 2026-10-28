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Fulham x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Carabao Cup

Fulham x Crystal Palace
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Saiba onde vai passar o jogo entre Fulham e Crystal Palace, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fulham x Crystal Palace

Técnico

  • A. Arbeloa

No Fulham, o técnico Alvaro Arbeloa ainda não divulgou a escalação provável nem confirmou baixas para este confronto. Mais informações sobre o elenco disponível serão adicionadas conforme se aproxima o horário do jogo.

No Crystal Palace, Pierre Sage também não revelou desfalques ou a formação esperada para a partida. Atualizações sobre o time visitante serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

FUL

FUL - Sequência

WHU
V2-3
MUN
E1-1
IPS
D2-1
HUL
V1-0
COV
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
CRY

CRY - Sequência

NFO
V3-1
OL
D3-2
BHA
D5-0
BJK
E2-2
NEW
D0-2
Gol marcado (sofrido)
7/13
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fulham registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Arbeloa venceu o Coventry City por 1 a 0 na rodada mais recente da Premier League, resultado que veio após o triunfo por 1 a 0 sobre o Hull City. No período, o Fulham também empatou com o Manchester United e perdeu para o Ipswich Town por 2 a 1. A equipe marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Crystal Palace soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle United na Premier League, precedida por um empate em 2 a 2 com o Besiktas na Liga Europa. Antes disso, o Palace sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Brighton. A única vitória no período foi por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest. No total, o time marcou oito gols e sofreu doze.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FulhamEmpateCrystal Palace
0
1
4
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
Amistosos de clubes
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
FJ
Copa da Inglaterra
Fulham badge
Fulham
FUL
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
FJ
5Gols marcados11
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 5 de setembro de 2026, pela Premier League, com vitória do Crystal Palace por 3 a 2 no Craven Cottage. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Palace leva vantagem, com três vitórias contra uma do Fulham, além de um empate. Crystal Palace marcou 11 gols e Fulham 5 nesses confrontos.

Classificação

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