Carabao Cup - Rodada 4 28 de out. de 2026 - 15:45 Craven Cottage

Como assistir Fulham x Crystal Palace online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Fulham, o técnico Alvaro Arbeloa ainda não divulgou a escalação provável nem confirmou baixas para este confronto. Mais informações sobre o elenco disponível serão adicionadas conforme se aproxima o horário do jogo.

No Crystal Palace, Pierre Sage também não revelou desfalques ou a formação esperada para a partida. Atualizações sobre o time visitante serão incluídas assim que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Fulham registra três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe de Arbeloa venceu o Coventry City por 1 a 0 na rodada mais recente da Premier League, resultado que veio após o triunfo por 1 a 0 sobre o Hull City. No período, o Fulham também empatou com o Manchester United e perdeu para o Ipswich Town por 2 a 1. A equipe marcou sete gols e sofreu cinco nesse recorte.

O Crystal Palace soma uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 0 para o Newcastle United na Premier League, precedida por um empate em 2 a 2 com o Besiktas na Liga Europa. Antes disso, o Palace sofreu uma goleada de 5 a 0 para o Brighton. A única vitória no período foi por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest. No total, o time marcou oito gols e sofreu doze.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 5 de setembro de 2026, pela Premier League, com vitória do Crystal Palace por 3 a 2 no Craven Cottage. Nos últimos cinco jogos entre os clubes, o Palace leva vantagem, com três vitórias contra uma do Fulham, além de um empate. Crystal Palace marcou 11 gols e Fulham 5 nesses confrontos.

Classificação

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