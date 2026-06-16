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França x Senegal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Mundo

França x Senegal
França
Senegal
Copa do Mundo

Saiba onde vai passar o jogo entre França e Senegal, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato


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Copa do Mundo - I
New York/New Jersey Stadium


Como assistir França x Senegal online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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França x Senegal será transmitido ao vivo no Brasil por Globo, SBT, SporTV, Caze TV, Globoplay, N Sports, Claro+, Sky+, Vivo Play e Zapping. Confira abaixo os canais e serviços disponíveis para acompanhar o jogo.


Notícias e prováveis escalações


Prováveis escalações de França x Senegal

4-2-3-1
França crest
França
FRA
Formação
Senegal crest
Senegal
SEN
4-3-3
16M. Maignan17W. Saliba5J. Kounde4D. Upamecano19T. Hernandez20D. Doue14A. Rabiot8A. Tchouameni11M. Olise7O. Dembele10K. Mbappe23M. Diaw19M. Niakhate2M. Sarr25M. Diouf15K. Diatta17P. Sarr21H. Diarra8L. Camara10S. Mane11N. Jackson18I. Sarr
Senegal crest
Senegal
SEN
4-2-3-1
França

Time titular

Senegal

Técnico

  • D. Deschamps
  • P. Thiaw

A França é treinada por Didier Deschamps. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o início da partida.

O Senegal tem Pape Thiaw no comando. Da mesma forma, não existem dados disponíveis sobre desfalques ou jogadores suspensos, e o time titular projetado ainda não foi anunciado. Mais informações serão adicionadas à medida que a delegação senegalesa confirmar seu grupo para o jogo.

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado

Lesões e suspensões

  • Nenhum jogador afastado


Retrospecto recente

FRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
5/5

SEN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

A França chega ao torneio com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os franceses venceram Irlanda do Norte (3 a 1), Colômbia (3 a 1) e Brasil (2 a 1) em amistosos, além de terem batido o Azerbaijão (3 a 1) nas Eliminatórias Europeias. O único tropeço foi a derrota para a Costa do Marfim por 2 a 1 em junho. No total, a França marcou 11 gols e sofreu seis nesse período.

O Senegal registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe bateu Gâmbia (3 a 1) e Peru (2 a 0) em amistosos de março, mas foi derrotada pelo Marrocos por 3 a 0 na Copa Africana das Nações em janeiro. Mais recentemente, perdeu para os Estados Unidos por 3 a 2 e empatou sem gols com a Arábia Saudita. Os Leões da Teranga marcaram sete gols e sofreram oito nos cinco jogos.


Últimos confrontos diretos

FRA

Um

SEN

0

0

Empate

1

0

Gols feitos

1
Jogos com mais de 2.5 gols
0/1
Ambos os times marcam
0/1

O único confronto registrado entre as duas seleções nos últimos anos ocorreu na Copa do Mundo de 2002, em 31 de maio, quando o Senegal venceu a França por 1 a 0 na fase de grupos. Aquele resultado foi suficiente para eliminar os então campeões mundiais ainda na primeira fase do torneio.


Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, a França ocupa a primeira posição, enquanto o Senegal aparece em quarto lugar na tabela.



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