



Copa do Mundo - I New York/New Jersey Stadium





Como assistir França x Senegal online - Canais de TV e transmissões ao vivo









França x Senegal será transmitido ao vivo no Brasil por Globo, SBT, SporTV, Caze TV, Globoplay, N Sports, Claro+, Sky+, Vivo Play e Zapping. Confira abaixo os canais e serviços disponíveis para acompanhar o jogo.





Notícias e prováveis escalações





A França é treinada por Didier Deschamps. Não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão incluídas conforme se aproximar o início da partida.

O Senegal tem Pape Thiaw no comando. Da mesma forma, não existem dados disponíveis sobre desfalques ou jogadores suspensos, e o time titular projetado ainda não foi anunciado. Mais informações serão adicionadas à medida que a delegação senegalesa confirmar seu grupo para o jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A França chega ao torneio com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos. Os franceses venceram Irlanda do Norte (3 a 1), Colômbia (3 a 1) e Brasil (2 a 1) em amistosos, além de terem batido o Azerbaijão (3 a 1) nas Eliminatórias Europeias. O único tropeço foi a derrota para a Costa do Marfim por 2 a 1 em junho. No total, a França marcou 11 gols e sofreu seis nesse período.

O Senegal registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe bateu Gâmbia (3 a 1) e Peru (2 a 0) em amistosos de março, mas foi derrotada pelo Marrocos por 3 a 0 na Copa Africana das Nações em janeiro. Mais recentemente, perdeu para os Estados Unidos por 3 a 2 e empatou sem gols com a Arábia Saudita. Os Leões da Teranga marcaram sete gols e sofreram oito nos cinco jogos.





Últimos confrontos diretos

FRA Um SEN 0 0 Empate 1 França 0 - 1 Senegal 0 Gols feitos 1 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado entre as duas seleções nos últimos anos ocorreu na Copa do Mundo de 2002, em 31 de maio, quando o Senegal venceu a França por 1 a 0 na fase de grupos. Aquele resultado foi suficiente para eliminar os então campeões mundiais ainda na primeira fase do torneio.





Classificação

No Grupo I da Copa do Mundo 2026, a França ocupa a primeira posição, enquanto o Senegal aparece em quarto lugar na tabela.









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