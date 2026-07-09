



Copa do Mundo - Quartas de final Boston Stadium

Como assistir França x Marrocos online - Canais de TV e transmissões ao vivo

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para assistir a França x Marrocos estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Didier Deschamps deve escalar força máxima, com o XI projetado formado por: Mike Maignan; Jules Kounde, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Manu Kone, Adrien Rabiot; Michael Olise, Bradley Barcola; Ousmane Dembele; Kylian Mbappé. Não há lesionados ou suspensos listados no setor francês, embora o cartão amarelo de Olise seja um fator a observar. Do lado marroquino, o XI projetado por Mohamed Ouahbi tem Yassine Bounou no gol; Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Issa Diop e Achraf Hakimi na defesa; Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi e Neil El Aynaoui no meio; e Brahim Diaz, Bilal El Khannouss e Soufiane Rahimi no ataque. Marrocos também não registra desfalques por lesão ou suspensão. Atualizações serão adicionadas caso a situação mude antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Retrospecto recente

A França chega em forma impecável, com cinco vitórias em cinco jogos na Copa do Mundo 2026, sem nenhum empate ou derrota. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Paraguai em 4 de julho, decidido por Mbappé na cobrança de pênalti. Antes disso, a seleção francesa goleou a Suécia por 3 a 0 e a Noruega por 4 a 1 — neste último jogo, Ousmane Dembele marcou três vezes no primeiro tempo. No total, a França balançou as redes 12 vezes e sofreu apenas dois gols nos cinco jogos. Marrocos também vive boa fase, com quatro vitórias e um empate. A vitória mais recente foi a goleada por 3 a 0 sobre o Canadá em 4 de julho, e o único ponto perdido foi o empate em 1 a 1 com o Brasil na fase de grupos. Os marroquinos marcaram nove gols e sofreram três ao longo dos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as duas seleções foi justamente na semifinal da Copa do Mundo Qatar 2022, em 14 de dezembro de 2022, quando a França venceu por 2 a 0. Nos três jogos registrados no histórico disponível, a França saiu vitoriosa em dois e houve um empate. Os outros dois encontros foram um amistoso em novembro de 2007, que terminou 2 a 2, e uma vitória francesa por 5 a 1 em amistoso disputado em Marrocos em junho de 2000.

Classificação

Na fase de grupos, a França terminou na liderança do Grupo I, enquanto Marrocos avançou como segundo colocado do Grupo C.

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