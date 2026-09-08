Copa Libertadores - Quartas de final 8 de set. de 2026 - 18:00

Como assistir Fluminense x Platense online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Fluminense é comandado por Marcão para este confronto. Até o momento, não há informações confirmadas sobre lesionados ou suspensos no elenco tricolor, e a provável escalação ainda não foi divulgada. Atualizações serão adicionadas conforme se aproximar o horário da partida.

O Platense tem Martín Palermo no banco de reservas. Assim como o adversário, o clube argentino ainda não confirmou desfalques por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi divulgada. Verifique novamente para as últimas novidades da delegação visitante.

Retrospecto recente

O Fluminense soma quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe venceu o Vasco por 1 a 0 na rodada mais recente do Brasileirão e antes disso empatou com o Athletico Paranaense em 3 a 3. O triunfo por 3 a 2 sobre o Palmeiras é o resultado de maior destaque neste período. Ao todo, o Tricolor marcou oito gols e sofreu sete nas últimas cinco partidas.

O Platense tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Deportivo Riestra, que seguiu a derrota por 1 a 0 para o Defensa y Justicia no Campeonato Argentino. Os argentinos também registraram vitórias sobre o Instituto na Copa da Argentina e sobre o Barracas Central e o Coquimbo Unido. Nos cinco jogos, o Platense marcou quatro gols e sofreu três.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos diretos recentes disponíveis entre Fluminense e Platense para análise neste momento.

Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, tanto o Fluminense quanto o Platense ocupam a segunda posição em seus respectivos grupos.

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