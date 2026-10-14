Copa Libertadores - Semifinal 14 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Fluminense x Palmeiras online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Marcao não divulgou informações sobre desfalques ou relacionados para o Fluminense. A lista de lesionados e suspensos será atualizada conforme as informações oficiais forem disponibilizadas antes da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não confirmou a equipe titular nem reportou baixas até o momento. As atualizações sobre o elenco serão adicionadas à medida que surgirem informações oficiais.

Retrospecto recente

O Fluminense soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo no Brasileirão. Antes disso, a equipe havia goleado o Coritiba por 4 a 0. As três derrotas incluem eliminações e tropeços que complicam o ritmo do time de Marcao.

O Palmeiras apresenta desempenho bem superior no mesmo período: quatro vitórias e um empate. A equipe de Abel Ferreira venceu o Corinthians por 4 a 1 na última rodada e o Bahia por 1 a 0 antes disso. O único ponto perdido foi o empate sem gols com o Grêmio. No total, o Palmeiras marcou dez gols e sofreu apenas três nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em agosto de 2026 pelo Brasileirão, com vitória do Fluminense por 3 a 2 jogando em casa. Antes disso, o Palmeiras venceu por 2 a 1 em fevereiro de 2026 e empatou sem gols em novembro de 2025. Nos últimos cinco duelos, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias contra duas do Fluminense.

Classificação

Na Copa Libertadores, ambos os times ocupam a segunda posição em seus respectivos grupos, o que transforma este confronto em disputa direta com impacto real nas chances de classificação de cada equipe.

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