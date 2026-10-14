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Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

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Técnico

  • Marcao

Marcao não divulgou informações sobre desfalques ou relacionados para o Fluminense. A lista de lesionados e suspensos será atualizada conforme as informações oficiais forem disponibilizadas antes da partida.

No Palmeiras, Abel Ferreira também não confirmou a equipe titular nem reportou baixas até o momento. As atualizações sobre o elenco serão adicionadas à medida que surgirem informações oficiais.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

CAM
D3-1
CAP
D2-1
COR
V1-3
COR
V4-0
FLA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
SEP

SEP - Sequência

SAP
V2-0
UNI
V3-2
GRE
E0-0
BAH
V1-0
COR
V4-1
Gol marcado (sofrido)
9/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Fluminense soma duas vitórias, nenhum empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Flamengo no Brasileirão. Antes disso, a equipe havia goleado o Coritiba por 4 a 0. As três derrotas incluem eliminações e tropeços que complicam o ritmo do time de Marcao.

O Palmeiras apresenta desempenho bem superior no mesmo período: quatro vitórias e um empate. A equipe de Abel Ferreira venceu o Corinthians por 4 a 1 na última rodada e o Bahia por 1 a 0 antes disso. O único ponto perdido foi o empate sem gols com o Grêmio. No total, o Palmeiras marcou dez gols e sofreu apenas três nos últimos cinco jogos.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpatePalmeiras
2
1
2
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
0
FJ
Brasileirão
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
FJ
Brasileirão
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
0
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre os clubes aconteceu em agosto de 2026 pelo Brasileirão, com vitória do Fluminense por 3 a 2 jogando em casa. Antes disso, o Palmeiras venceu por 2 a 1 em fevereiro de 2026 e empatou sem gols em novembro de 2025. Nos últimos cinco duelos, o Palmeiras leva vantagem com três vitórias contra duas do Fluminense.

Classificação

Na Copa Libertadores, ambos os times ocupam a segunda posição em seus respectivos grupos, o que transforma este confronto em disputa direta com impacto real nas chances de classificação de cada equipe.

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