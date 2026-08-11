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Copa Libertadores
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Fluminense x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Fluminense x Independiente Rivadavia
Fluminense
Independiente Rivadavia
Copa Libertadores

Saiba onde vai passar o jogo entre Fluminense e Independiente Rivadavia, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

Como assistir Fluminense x Independiente Rivadavia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense crest
Fluminense
FLU
Formação
Independiente Rivadavia crest
Independiente Rivadavia
INR
Independiente Rivadavia crest
Independiente Rivadavia
INR

Técnico

  • L. Zubeldia

O técnico do Fluminense, Luis Zubeldia, não tem lesionados nem suspensos confirmados para este confronto. Nenhum escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades do elenco serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

No Independiente Rivadavia, o treinador Alfredo Berti também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube argentino ainda não divulgou o time provável, e mais informações devem surgir próximo à partida.

Retrospecto recente

FLU

FLU - Sequência

GRE
E1-1
BAH
E0-0
VAS
E0-0
VAS
D1-3
BOT
E1-1
Gol marcado (sofrido)
3/5
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
INR

INR - Sequência

TIG
V1-0
ATT
E0-0
HUR
V2-1
SAR
D2-1
EST
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fluminense soma um empate, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória nesse período. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Botafogo pelo Brasileirão em 9 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o Vasco por 3 a 1 na Copa do Brasil e empatou sem gols com o mesmo adversário na partida de ida. O Fluminense marcou apenas três gols e sofreu cinco nesse ciclo de cinco partidas.

O Independiente Rivadavia apresenta desempenho mais regular, com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Estudiantes de Rio Cuarto em 8 de agosto pelo Campeonato Argentino. O time também venceu o Huracán por 2 a 1 e o Tigre por 1 a 0 na Copa da Argentina, somando seis gols marcados e quatro sofridos no período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FluminenseEmpateIndependiente Rivadavia
0
1
1
Copa Libertadores
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
1
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
FJ
Copa Libertadores
Fluminense badge
Fluminense
FLU
1
Independiente Rivadavia badge
Independiente Rivadavia
INR
2
FJ
2Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram2/2

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de maio de 2026 pela Copa Libertadores, quando o Independiente Rivadavia jogou em casa e empatou com o Fluminense por 1 a 1. Antes disso, em 16 de abril de 2026, o Fluminense recebeu os argentinos e perdeu por 2 a 1 no Maracanã, também pela fase de grupos da Libertadores. Nos dois únicos encontros registrados entre os clubes, o Independiente Rivadavia leva vantagem com uma vitória contra um empate.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Independiente RivadaviaIndependiente RivadaviaINR
6510156+916
V
V
E
V
V
2
FluminenseFluminenseFLU
62227708
V
V
E
D
D
3
BolívarBolívarBOL
612368-25
D
D
E
V
E
4
Deportivo La GuairaDeportivo La GuairaDLG
6033613-73
D
D
E
D
E
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Independiente Rivadavia lidera o grupo na primeira posição, enquanto o Fluminense ocupa o segundo lugar.

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