Copa Libertadores - 1/8 11 de ago. de 2026 - 18:00

Como assistir Fluminense x Independiente Rivadavia online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico do Fluminense, Luis Zubeldia, não tem lesionados nem suspensos confirmados para este confronto. Nenhum escalação provável foi divulgada até o momento, e as novidades do elenco serão atualizadas conforme se aproximar o dia do jogo.

No Independiente Rivadavia, o treinador Alfredo Berti também não registra baixas confirmadas por lesão ou suspensão. Assim como o adversário, o clube argentino ainda não divulgou o time provável, e mais informações devem surgir próximo à partida.

Retrospecto recente

O Fluminense soma um empate, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, sem nenhuma vitória nesse período. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Botafogo pelo Brasileirão em 9 de agosto. Antes disso, o time perdeu para o Vasco por 3 a 1 na Copa do Brasil e empatou sem gols com o mesmo adversário na partida de ida. O Fluminense marcou apenas três gols e sofreu cinco nesse ciclo de cinco partidas.

O Independiente Rivadavia apresenta desempenho mais regular, com três vitórias, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos. O triunfo mais recente foi por 2 a 1 sobre o Estudiantes de Rio Cuarto em 8 de agosto pelo Campeonato Argentino. O time também venceu o Huracán por 2 a 1 e o Tigre por 1 a 0 na Copa da Argentina, somando seis gols marcados e quatro sofridos no período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em 7 de maio de 2026 pela Copa Libertadores, quando o Independiente Rivadavia jogou em casa e empatou com o Fluminense por 1 a 1. Antes disso, em 16 de abril de 2026, o Fluminense recebeu os argentinos e perdeu por 2 a 1 no Maracanã, também pela fase de grupos da Libertadores. Nos dois únicos encontros registrados entre os clubes, o Independiente Rivadavia leva vantagem com uma vitória contra um empate.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Independiente Rivadavia INR 6 5 1 0 15 6 +9 16 V V E V V 2 Fluminense FLU 6 2 2 2 7 7 0 8 V V E D D 3 Bolívar BOL 6 1 2 3 6 8 -2 5 D D E V E 4 Deportivo La Guaira DLG 6 0 3 3 6 13 -7 3 D D E D E Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Independiente Rivadavia lidera o grupo na primeira posição, enquanto o Fluminense ocupa o segundo lugar.

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