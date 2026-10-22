Copa Libertadores - Semifinal 22 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Flamengo x Estudiantes online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Leonardo Jardim não confirmou o time titular do Flamengo para este confronto, e nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi divulgada até o momento. As atualizações serão acrescentadas conforme as informações oficiais forem liberadas.

No lado do Estudiantes, Alexander Medina também não anunciou a escalação provável, e o clube não reportou baixas confirmadas para esta partida. Mais detalhes sobre as equipes serão divulgados à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Flamengo chega embalado, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma goleada por 3 a 0 sobre o Bahia fora de casa pelo Brasileirão, que se somou ao triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense no clássico carioca. No período, o time marcou oito gols e sofreu três.

O Estudiantes apresenta desempenho mais irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu por 2 a 1 para o San Lorenzo no último jogo do Campeonato Argentino, após ter empatado sem gols com o próprio Flamengo pela Libertadores. A vitória por 3 a 0 sobre o Gimnasia Mendoza é o melhor resultado do período. Nos cinco jogos, o time balançou as redes quatro vezes e sofreu cinco gols.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 0 a 0, disputado em outubro de 2026 pela Copa Libertadores. Nos últimos cinco encontros entre as equipes na competição continental, o Flamengo soma duas vitórias, o Estudiantes outras duas, e um jogo terminou empatado, com os times tendo se enfrentado nas edições de 2025 e 2026 do torneio.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Flamengo FLA 6 5 1 0 14 2 +12 16 V V V E V 2 Estudiantes EST 6 2 3 1 6 5 +1 9 V D E E V 3 Independiente Medellín IME 6 2 1 3 6 11 -5 7 D V D V D 4 Cusco FC CUS 6 0 1 5 4 12 -8 1 D D E D D Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Flamengo ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Estudiantes aparece em segundo, tornando este um duelo direto entre os líderes da chave.

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