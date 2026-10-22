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Flamengo x Estudiantes: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Flamengo x Estudiantes
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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Flamengo x Estudiantes

Técnico

  • L. Jardim

O técnico Leonardo Jardim não confirmou o time titular do Flamengo para este confronto, e nenhuma informação sobre desfalques por lesão ou suspensão foi divulgada até o momento. As atualizações serão acrescentadas conforme as informações oficiais forem liberadas.

No lado do Estudiantes, Alexander Medina também não anunciou a escalação provável, e o clube não reportou baixas confirmadas para esta partida. Mais detalhes sobre as equipes serão divulgados à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

FLA

FLA - Sequência

BGT
V2-1
SAN
E2-2
FLU
V1-0
EST
E0-0
BAH
V0-3
Gol marcado (sofrido)
8/3
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
EST

EST - Sequência

CAP
D1-0
GIM
V3-0
CEC
E2-2
FLA
E0-0
SAN
D1-2
Gol marcado (sofrido)
6/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Flamengo chega embalado, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma goleada por 3 a 0 sobre o Bahia fora de casa pelo Brasileirão, que se somou ao triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense no clássico carioca. No período, o time marcou oito gols e sofreu três.

O Estudiantes apresenta desempenho mais irregular: uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco compromissos. A equipe perdeu por 2 a 1 para o San Lorenzo no último jogo do Campeonato Argentino, após ter empatado sem gols com o próprio Flamengo pela Libertadores. A vitória por 3 a 0 sobre o Gimnasia Mendoza é o melhor resultado do período. Nos cinco jogos, o time balançou as redes quatro vezes e sofreu cinco gols.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

FlamengoEmpateEstudiantes
3
2
0
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
FJ
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
FJ
4Gols marcados3
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os clubes terminou em empate por 0 a 0, disputado em outubro de 2026 pela Copa Libertadores. Nos últimos cinco encontros entre as equipes na competição continental, o Flamengo soma duas vitórias, o Estudiantes outras duas, e um jogo terminou empatado, com os times tendo se enfrentado nas edições de 2025 e 2026 do torneio.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
6510142+1216
V
V
V
E
V
2
EstudiantesEstudiantesEST
623165+19
V
D
E
E
V
3
Independiente MedellínIndependiente MedellínIME
6213611-57
D
V
D
V
D
4
Cusco FCCusco FCCUS
6015412-81
D
D
E
D
D
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela da Copa Libertadores, o Flamengo ocupa a primeira posição do grupo, enquanto o Estudiantes aparece em segundo, tornando este um duelo direto entre os líderes da chave.

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