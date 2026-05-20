







Como assistir Flamengo x Estudiantes online - Canais de TV e transmissões ao vivo









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Notícias e prováveis escalações





Não há informações confirmadas sobre o time do Flamengo para este confronto. Nenhuma lesão, suspensão ou escalação provável foi divulgada pelo clube até o momento. As atualizações serão incluídas conforme se aproximar o horário da partida.

O Estudiantes também não tem novidades oficiais sobre o elenco disponíveis. Assim como o adversário, a equipe argentina não registrou desfalques por lesão ou suspensão, e nenhuma escalação projetada foi confirmada. Acompanhe para as últimas informações antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Flamengo chega a este jogo com desempenho oscilante nas últimas cinco partidas: uma vitória, dois empates e uma derrota compõem o retrato recente do clube carioca. O resultado mais recente foi o empate em 1 a 1 com o Athletico Paranaense no Brasileirão, enquanto a derrota por 2 a 0 para o Vitória na Copa do Brasil representa o ponto mais baixo da sequência. A vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 fora de casa foi o melhor resultado do período. O empate em 1 a 1 com o próprio Estudiantes, no jogo de ida da Libertadores, também integra esse recorte.

O Estudiantes, nos últimos cinco jogos, registrou uma vitória, três empates e uma derrota. A derrota para o Racing por 1 a 0 no Campeonato Argentino foi o resultado mais recente, enquanto o empate sem gols com o Talleres e o empate em 1 a 1 com o Flamengo mostram uma equipe que tem dificuldade para vencer, mas também não costuma ser goleada. A vitória por 2 a 0 sobre o Platense foi o único resultado positivo claro da série.





Últimos confrontos diretos

Os três confrontos mais recentes entre Flamengo e Estudiantes aconteceram todos pela Copa Libertadores, o que demonstra a recorrência dos dois clubes na fase mais avançada do torneio. O jogo de ida desta fase, disputado em 30 de abril de 2026, terminou em 1 a 1 com o Estudiantes como mandante. Antes disso, os argentinos venceram por 1 a 0 em setembro de 2025, enquanto o Flamengo havia triunfado por 2 a 1 jogando em casa, também em setembro de 2025. No saldo geral dos três jogos, cada equipe tem uma vitória e há um empate, com o Flamengo marcando quatro gols e o Estudiantes três.





Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, o Flamengo lidera o grupo, com o Estudiantes na segunda posição. Os dois times chegam a este confronto separados por apenas uma posição, o que torna o resultado ainda mais determinante para a definição da chave.









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