







Como assistir Flamengo x Cusco FC online - Canais de TV e transmissões ao vivo









As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Flamengo x Cusco FC estão listadas abaixo.





Notícias e prováveis escalações





O técnico Leonardo Jardim deve escalar o Flamengo com Andrew no gol, linha defensiva formada por Danilo, Vitão, Ayrton Lucas e Emerson Royal, e Nicolas de la Cruz e Evertton Araújo no meio. Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Saúl Níguez atuam mais adiantados, com Bruno Henrique como referência no ataque. Não há lesionados ou suspensos confirmados para o time carioca.

O Cusco FC deve entrar em campo com Andy Vidal na meta, defesa composta por Marlon Ruidias, Carlos Gamarra, Aldair Fuentes e José Zevallos, e o meio formado por Diego Soto, Carlos Diez e Nicolás Silva. Gabriel Carabajal e Lucas Colitto apoiam José Manzaneda na frente. Também não há informações de desfalques confirmados para o time peruano.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Flamengo soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, em 24 de maio. Antes disso, o Rubro-Negro venceu o Estudiantes por 1 a 0 na Libertadores e empatou por 1 a 1 com o Athletico Paranaense. O time também foi eliminado pela Vitória por 2 a 0 na Copa do Brasil e bateu o Grêmio por 1 a 0 fora de casa no campeonato nacional.

O Cusco FC tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o Atletico Grau no campeonato peruano, em 23 de maio. Na rodada anterior da Libertadores, o time perdeu por 3 a 2 para o Independiente Medellín. O Cusco também foi derrotado por 1 a 0 pelo Sport Boys e empatou com Los Chankas e com o Estudiantes, ambos por 1 a 1.





Últimos confrontos diretos

FLA Um CUS 1 0 Empate 0 Cusco FC 0 - 2 Flamengo 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O histórico entre as equipes nesta base de dados se resume a um único confronto: Cusco FC 0 x 2 Flamengo, disputado em 9 de abril de 2026 pela Copa Libertadores. O Rubro-Negro venceu fora de casa e garantiu vantagem no retrospecto direto antes deste segundo encontro no Rio de Janeiro.





Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo lidera o Grupo A, enquanto o Cusco FC ocupa a quarta colocação.









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