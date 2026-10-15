Copa Libertadores - Semifinal 15 de out. de 2026 - 20:30

Como assistir Estudiantes x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Alexander Medina não confirmou o time titular do Estudiantes e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada pelo clube até o momento. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Flamengo, Leonardo Jardim também mantém o mistério sobre a escalação. Não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para a partida. A lista definitiva será publicada quando as informações oficiais forem liberadas.

Retrospecto recente

O Estudiantes soma dois triunfos, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Central Córdoba de Santiago no Campeonato Argentino, enquanto a vitória por 3 a 0 sobre o Gimnasia Mendoza e o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians na Libertadores representam os melhores momentos da sequência.

O Flamengo chega com três vitórias,l-e um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo quatro. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão. Antes disso, o time havia empatado por 2 a 2 com o Santos e vencido o Bragantino por 2 a 1, demonstrando regularidade no campeonato nacional.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Flamengo por 1 a 0. Nos quatro confrontos registrados entre as equipes na competição continental, o Flamengo venceu dois, o Estudiantes um, e um terminou empatado, com os times se encontrando nas edições de 2025 e 2026 do torneio.

Classificação

Copa Libertadores Sequência # J V E D GP GC SG P Sequência 1 Flamengo FLA 6 5 1 0 14 2 +12 16 V V V E V 2 Estudiantes EST 6 2 3 1 6 5 +1 9 V D E E V 3 Independiente Medellín IME 6 2 1 3 6 11 -5 7 D V D V D 4 Cusco FC CUS 6 0 1 5 4 12 -8 1 D D E D D Classificação às quartas de final Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela do Grupo A da Copa Libertadores, o Flamengo ocupa a primeira posição, enquanto o Estudiantes está em segundo, tornando este confronto direto entre os líderes da chave.

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