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Estudiantes x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Estudiantes x Flamengo

Técnico

  • A. Medina

Alexander Medina não confirmou o time titular do Estudiantes e nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi divulgada pelo clube até o momento. As novidades serão atualizadas conforme o jogo se aproximar.

No Flamengo, Leonardo Jardim também mantém o mistério sobre a escalação. Não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para a partida. A lista definitiva será publicada quando as informações oficiais forem liberadas.

Retrospecto recente

EST

EST - Sequência

COR
V0-1
LAN
D2-1
CAP
D1-0
GIM
V3-0
CEC
E2-2
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FLA

FLA - Sequência

COR
V2-1
INV
E1-1
BGT
V2-1
SAN
E2-2
FLU
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Estudiantes soma dois triunfos, duas derrotas e um empate nos últimos cinco jogos, com sete gols marcados e quatro sofridos. O resultado mais recente foi o empate por 2 a 2 com o Central Córdoba de Santiago no Campeonato Argentino, enquanto a vitória por 3 a 0 sobre o Gimnasia Mendoza e o triunfo por 1 a 0 sobre o Corinthians na Libertadores representam os melhores momentos da sequência.

O Flamengo chega com três vitórias,l-e um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos, marcando seis gols e sofrendo quatro. O triunfo mais recente foi o 1 a 0 sobre o Fluminense no Brasileirão. Antes disso, o time havia empatado por 2 a 2 com o Santos e vencido o Bragantino por 2 a 1, demonstrando regularidade no campeonato nacional.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

EstudiantesEmpateFlamengo
0
1
3
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
FJ
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
FJ
Copa Libertadores
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
FJ
3Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Copa Libertadores, com vitória do Flamengo por 1 a 0. Nos quatro confrontos registrados entre as equipes na competição continental, o Flamengo venceu dois, o Estudiantes um, e um terminou empatado, com os times se encontrando nas edições de 2025 e 2026 do torneio.

Classificação

Copa Libertadores

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FlamengoFlamengoFLA
6510142+1216
V
V
V
E
V
2
EstudiantesEstudiantesEST
623165+19
V
D
E
E
V
3
Independiente MedellínIndependiente MedellínIME
6213611-57
D
V
D
V
D
4
Cusco FCCusco FCCUS
6015412-81
D
D
E
D
D
Classificação às quartas de final
Qualification to Copa Sudamericana Final stage

Na tabela do Grupo A da Copa Libertadores, o Flamengo ocupa a primeira posição, enquanto o Estudiantes está em segundo, tornando este confronto direto entre os líderes da chave.

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