Copa Libertadores - 1/8 12 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Cruzeiro x Flamengo online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Cruzeiro, o técnico Artur Jorge não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão divulgados até o momento, e o time provável ainda não foi definido. No Flamengo, Leonardo Jardim também não registra baixas confirmadas nem escalação anunciada. Mais informações sobre os elencos das duas equipes devem ser divulgadas à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

O Cruzeiro chega ao duelo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe mineira venceu o Mirassol por 3 a 1 no Brasileirão em 9 de agosto e também bateu a Chapecoense por 2 a 0 na Copa do Brasil. No período, o time marcou seis gols e sofreu dois. A única derrota veio diante do Botafogo, por 1 a 0, no Brasileirão.

O Flamengo apresenta desempenho ainda mais consistente, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, em 9 de agosto. Antes disso, o Rubro-Negro empatou com Internacional e São Paulo, ambos por 1 a 1, e também goleou a Chapecoense por 4 a 0. A equipe carioca marcou nove gols e sofreu apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 12 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, todos pelo Brasileirão, o Flamengo venceu três vezes e o Cruzeiro uma, com um empate. O Cruzeiro registrou sua última vitória no histórico recente em maio de 2025, quando triunfou por 2 a 1 atuando como mandante.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo lidera a tabela, enquanto o Cruzeiro ocupa a segunda posição na competição.

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