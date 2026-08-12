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Copa Libertadores
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Cruzeiro x Flamengo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa Libertadores

Cruzeiro x Flamengo
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Flamengo
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Saiba onde vai passar o jogo entre Cruzeiro e Flamengo, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa Libertadores - 1/8

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cruzeiro x Flamengo

Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formação
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Flamengo crest
Flamengo
FLA

Técnico

  • A. Jorge

No Cruzeiro, o técnico Artur Jorge não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão divulgados até o momento, e o time provável ainda não foi definido. No Flamengo, Leonardo Jardim também não registra baixas confirmadas nem escalação anunciada. Mais informações sobre os elencos das duas equipes devem ser divulgadas à medida que o jogo se aproxima.

Retrospecto recente

CRU

CRU - Sequência

BOT
D0-1
COR
V0-1
CHA
E0-0
CHA
V2-0
MIR
V3-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
FLA

FLA - Sequência

BEN
V1-2
CHA
V0-4
SAP
E1-1
INT
E1-1
VIT
V2-0
Gol marcado (sofrido)
10/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Cruzeiro chega ao duelo com três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe mineira venceu o Mirassol por 3 a 1 no Brasileirão em 9 de agosto e também bateu a Chapecoense por 2 a 0 na Copa do Brasil. No período, o time marcou seis gols e sofreu dois. A única derrota veio diante do Botafogo, por 1 a 0, no Brasileirão.

O Flamengo apresenta desempenho ainda mais consistente, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nas últimas cinco partidas. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 0 sobre o Vitória, em 9 de agosto. Antes disso, o Rubro-Negro empatou com Internacional e São Paulo, ambos por 1 a 1, e também goleou a Chapecoense por 4 a 0. A equipe carioca marcou nove gols e sofreu apenas dois nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CruzeiroEmpateFlamengo
1
1
3
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
0
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
2
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Brasileirão
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
0
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
FJ
Brasileirão
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
1
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 12 de março de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Flamengo por 2 a 0 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre as equipes, todos pelo Brasileirão, o Flamengo venceu três vezes e o Cruzeiro uma, com um empate. O Cruzeiro registrou sua última vitória no histórico recente em maio de 2025, quando triunfou por 2 a 1 atuando como mandante.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Flamengo lidera a tabela, enquanto o Cruzeiro ocupa a segunda posição na competição.

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