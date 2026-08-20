Copa Libertadores - 1/8 20 de ago. de 2026 - 20:30

Como assistir Corinthians x Rosario Central online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Fernando Diniz comanda o Corinthians sem lesionados ou suspensos listados para esta partida. Nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento, e as informações serão atualizadas conforme a proximidade do jogo.

No Rosario Central, Jorge Almiron também não tem desfalques confirmados por lesão ou suspensão. Da mesma forma, não há escalação projetada disponível. Atualizações serão adicionadas à medida que as informações se tornarem disponíveis.

Retrospecto recente

O Corinthians soma dois triunfos, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Cruzeiro no Brasileirão em 16 de agosto. Antes disso, o time venceu o Bragantino por 2 a 0 e superou o Internacional por 2 a 1 na Copa do Brasil. O empate sem gols com o próprio Rosario Central e a derrota por 2 a 0 para o Internacional completam o ciclo recente. No total, o Timão marcou cinco gols e sofreu cinco nesse período.

O Rosario Central apresenta desempenho mais consistente, com três vitórias, um empate e nenhuma derrota nos últimos cinco. A equipe bateu o Barracas Central por 1 a 0 em 17 de agosto, seu resultado mais recente. Antes disso, venceu o Aldosivi por 2 a 1 e o River Plate por 1 a 0 fora de casa. Os dois empates foram diante do Corinthians na Libertadores e contra o Racing no Campeonato Argentino. O time argentino marcou quatro gols e não foi vazado nas três vitórias.

Últimos confrontos diretos

O único confronto registrado entre as equipes nos dados disponíveis foi o jogo de ida desta mesma fase da Copa Libertadores, disputado em 14 de agosto de 2026, com o Rosario Central como mandante. O placar foi 0 a 0, sem gols e sem vencedor. Não há outros registros de encontros anteriores entre os dois clubes no histórico fornecido.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa a primeira posição em seu grupo, enquanto o Rosario Central aparece em segundo lugar no grupo deles.

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