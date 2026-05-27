







Como assistir Corinthians x Platense online - Canais de TV e transmissões ao vivo









O jogo entre Corinthians e Platense pela Copa Libertadores tem transmissão confirmada no Brasil. Confira abaixo os canais de TV e as opções de streaming disponíveis para acompanhar ao vivo.





Notícias e prováveis escalações





Fernando Diniz não tem baixas confirmadas para o confronto com o Platense. O Corinthians não divulgou lesionados, suspensos ou uma escalação provável até o momento, e as informações devem ser atualizadas conforme a partida se aproxima.

Do lado argentino, Walter Zunino também não registra desfalques oficialmente listados. O Platense segue sem confirmar sua escalação provável, e mais detalhes sobre o elenco disponível devem surgir nos dias que antecedem o jogo.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

O Corinthians chega ao confronto com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos. O resultado mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no Brasileirão, em 24 de maio, que trouxe alívio após o empate por 1 a 1 com o Peñarol na Libertadores e a derrota por 3 a 1 para o Botafogo na liga. O time também venceu por 3 a 2 o São Paulo no campeonato nacional, mostrando capacidade de produzir ofensivamente, ainda que a irregularidade seja uma marca da temporada.

O Platense apresenta um desempenho mais instável. A equipe de Zunino soma uma vitória, dois empates e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A derrota mais recente foi por 2 a 1 para o Santa Fe na Libertadores, em 20 de maio. Antes disso, o clube havia empatado por 1 a 1 com o Peñarol também na competição continental. O Platense venceu o San Martín de San Juan na Copa da Argentina, mas as derrotas para o Estudiantes e para o Santa Fe revelam fragilidades que o Corinthians pode explorar.





Últimos confrontos diretos

COR Um CAP 1 0 Empate 0 Platense 0 - 2 Corinthians 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto registrado recentemente entre as equipes terminou com vitória do Corinthians por 2 a 0, quando o Platense atuou como mandante na Copa Libertadores, em 10 de abril de 2026. O resultado deixa o time brasileiro em vantagem no histórico direto desta fase de grupos, tendo imposto derrota ao adversário mesmo jogando fora de casa.





Classificação

Na tabela da Copa Libertadores, o Corinthians figura na primeira posição do grupo, enquanto o Platense ocupa o segundo lugar. O Timão joga para manter a liderança; os argentinos precisam vencer para não perder espaço na briga por classificação.









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