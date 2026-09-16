Copa Libertadores - Quartas de final 16 de set. de 2026 - 20:30

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Notícias e prováveis escalações

Fernando Diniz comanda o Corinthians para este confronto pela Copa Libertadores. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi confirmada para o time da casa, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão incluídas conforme o quadro do elenco se tornar mais claro antes do apito inicial.

Alexander Medina lidera o Estudiantes na partida. Da mesma forma, não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para o time visitante, e nenhuma formação projetada foi publicada até o momento. Mais informações sobre o elenco são esperadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

O Corinthians registrou uma derrota, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo no dia 13 de setembro, e a equipe também perdeu para Chapecoense (1 a 2) e Santos (0 a 1) no período. O único ponto positivo nesse recorte foi o empate por 1 a 1 com o Estudiantes na Copa Libertadores. Diniz soma quatro gols marcados e seis sofridos nesses cinco jogos.

O Estudiantes apresenta retrospecto mais equilibrado: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Platense por 2 a 1 no jogo mais recente e também triunfou sobre o Barracas Central por 3 a 1 na Copa da Argentina. Ao longo desses cinco jogos, os argentinos marcaram sete gols e sofreram quatro.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 10 de setembro de 2026, pela Copa Libertadores, com empate por 1 a 1 na partida disputada no estádio do Estudiantes. Antes disso, os times se encontraram na Copa Sul-Americana de 2023, com o Estudiantes vencendo por 1 a 0 em casa no dia 30 de agosto e o Corinthians respondendo com uma vitória por 1 a 0 em seu estádio uma semana antes. Nos três confrontos registrados, cada equipe soma uma vitória, com um empate completando o histórico recente.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa a primeira colocação no Grupo E, enquanto o Estudiantes está na segunda posição no Grupo A.

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