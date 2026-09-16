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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Corinthians x Estudiantes

Técnico

  • F. Diniz

Fernando Diniz comanda o Corinthians para este confronto pela Copa Libertadores. Nenhuma informação sobre lesões ou suspensões foi confirmada para o time da casa, e a escalação provável ainda não foi divulgada. Atualizações serão incluídas conforme o quadro do elenco se tornar mais claro antes do apito inicial.

Alexander Medina lidera o Estudiantes na partida. Da mesma forma, não há confirmação de desfalques por lesão ou suspensão para o time visitante, e nenhuma formação projetada foi publicada até o momento. Mais informações sobre o elenco são esperadas na véspera do jogo.

Retrospecto recente

COR

COR - Sequência

COR
D2-1
SAN
D0-1
CHA
D1-2
EST
E1-1
FLA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
4/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
EST

EST - Sequência

BAC
V3-1
NEW
E0-0
SAR
D1-0
COR
E1-1
CAP
V2-1
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Corinthians registrou uma derrota, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos entre Brasileirão e Copa Libertadores. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Flamengo no dia 13 de setembro, e a equipe também perdeu para Chapecoense (1 a 2) e Santos (0 a 1) no período. O único ponto positivo nesse recorte foi o empate por 1 a 1 com o Estudiantes na Copa Libertadores. Diniz soma quatro gols marcados e seis sofridos nesses cinco jogos.

O Estudiantes apresenta retrospecto mais equilibrado: duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco compromissos. A equipe venceu o Platense por 2 a 1 no jogo mais recente e também triunfou sobre o Barracas Central por 3 a 1 na Copa da Argentina. Ao longo desses cinco jogos, os argentinos marcaram sete gols e sofreram quatro.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CorinthiansEmpateEstudiantes
2
1
0
Copa Libertadores
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
FJ
Copa Sul-Americana
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
FJ
Copa Sul-Americana
Corinthians badge
Corinthians
COR
1
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
0
FJ
2Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols0/3
Ambas as equipes marcaram1/3

O confronto mais recente entre os dois clubes aconteceu em 10 de setembro de 2026, pela Copa Libertadores, com empate por 1 a 1 na partida disputada no estádio do Estudiantes. Antes disso, os times se encontraram na Copa Sul-Americana de 2023, com o Estudiantes vencendo por 1 a 0 em casa no dia 30 de agosto e o Corinthians respondendo com uma vitória por 1 a 0 em seu estádio uma semana antes. Nos três confrontos registrados, cada equipe soma uma vitória, com um empate completando o histórico recente.

Classificação

Na Copa Libertadores, o Corinthians ocupa a primeira colocação no Grupo E, enquanto o Estudiantes está na segunda posição no Grupo A.

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