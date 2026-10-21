Liga dos Campeões - Rodada 3 21 de out. de 2026 - 15:00 Jan Breydel Stadion

Como assistir Club Brugge x Lens online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Para o Club Brugge, Ivan Leko deve escalar a seguinte formação: Yann Sommer; Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Jan Virgili, Freddie Potts, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Hugo Vetlesen e Nicolo Tresoldi. Joel Ordonez está no departamento médico e é desfalque confirmado para o confronto.

No Lens, Yannick Cahuzac tem Jonathan Gradit e Abdallah Sima como baixas por lesão. O provável XI dos visitantes conta com Robin Risser; Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo, Andrija Bulatovic; Junior Kadile, Amadou Haidara; Florian Thauvin, Ruben Aguilar, Matthieu Udol e Odsonne Edouard. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Club Brugge chega a este jogo com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o KSC Lokeren na Copa, e o destaque do período foi a vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. Nos últimos cinco jogos, os belgas marcaram 12 gols e sofreram apenas 5.

O Lens, por sua vez, registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe venceu o Troyes por 3 a 1 no dia 17 de outubro e o Lyon por 2 a 1 na Ligue 1, mas perdeu para o Sporting CP por 2 a 0 na Champions e sofreu derrotas também para Monaco e Le Mans terminou em empate por 2 a 2. No total, o Lens marcou 9 gols e sofreu 8 nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Club Brugge e Lens para este jogo. As informações serão atualizadas caso novos dados estejam disponíveis antes da partida.

Classificação

Na tabela da Liga dos Campeões, Club Brugge ocupa a 16ª posição e o Lens está na 19ª. Ambas as equipes precisam de pontos para sair da zona de risco na fase de liga e melhorar suas perspectivas de classificação.

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