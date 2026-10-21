Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoClub Brugge
Jan Breydel Stadion
team-logoLens
Assista aqui! Max
GOAL-e
Com a ajuda da

Club Brugge x Lens: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Club Brugge x Lens
Club Brugge
Lens
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre Club Brugge e Lens, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Jan Breydel Stadion

Como assistir Club Brugge x Lens online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Max

Max

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Club Brugge x Lens

4-2-3-1
Club Brugge crest
Club Brugge
CLB
page.match.formation.title
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Y. SommerY. SommerK. SabbeK. SabbeJ. SpileersJ. SpileersB. MecheleB. MecheleJ. SeysJ. SeysJ. VirgiliJ. VirgiliF. PottsF. PottsH. VanakenH. VanakenC. ForbsC. ForbsH. VetlesenH. VetlesenN. TresoldiN. TresoldiR. RisserR. RisserS. BaidooS. Baidooteam-logoK. AntonioJ. TodiboJ. Todiboteam-logoA. Bulatovicteam-logoJ. KadileA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinR. AguilarR. Aguilarteam-logoM. UdolO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
4-2-3-1
Club Brugge

Time titular

Lens

Técnico

  • I. Leko
  • Y. Cahuzac

Para o Club Brugge, Ivan Leko deve escalar a seguinte formação: Yann Sommer; Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Jan Virgili, Freddie Potts, Hans Vanaken; Carlos Forbs, Hugo Vetlesen e Nicolo Tresoldi. Joel Ordonez está no departamento médico e é desfalque confirmado para o confronto.

No Lens, Yannick Cahuzac tem Jonathan Gradit e Abdallah Sima como baixas por lesão. O provável XI dos visitantes conta com Robin Risser; Samson Baidoo, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo, Andrija Bulatovic; Junior Kadile, Amadou Haidara; Florian Thauvin, Ruben Aguilar, Matthieu Udol e Odsonne Edouard. Atualizações serão adicionadas conforme necessário antes do apito inicial.

Retrospecto recente

CLB

CLB - Sequência

ANT
V3-1
GNK
V3-0
RAA
V1-4
INT
V3-4
LOK
V1-0
Gol marcado (sofrido)
15/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RCL

RCL - Sequência

LEM
E2-2
ASM
D2-1
OL
V2-1
SCP
D0-2
TRO
V1-3
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Club Brugge chega a este jogo com cinco vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado mais recente foi um triunfo por 1 a 0 sobre o KSC Lokeren na Copa, e o destaque do período foi a vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão na Liga dos Campeões. Nos últimos cinco jogos, os belgas marcaram 12 gols e sofreram apenas 5.

O Lens, por sua vez, registrou duas vitórias, um empate e duas derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe venceu o Troyes por 3 a 1 no dia 17 de outubro e o Lyon por 2 a 1 na Ligue 1, mas perdeu para o Sporting CP por 2 a 0 na Champions e sofreu derrotas também para Monaco e Le Mans terminou em empate por 2 a 2. No total, o Lens marcou 9 gols e sofreu 8 nesse período.

Últimos confrontos diretos

Não há dados de confrontos diretos disponíveis entre Club Brugge e Lens para este jogo. As informações serão atualizadas caso novos dados estejam disponíveis antes da partida.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
3
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
7
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
10
BétisBétisBET
220064+26
V
V
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
12
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
13
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
16
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
17
ComoComoCOM
210164+23
D
V
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
21
LensLensRCL
210134-13
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
27
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
29
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
31
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
32
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
33
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, Club Brugge ocupa a 16ª posição e o Lens está na 19ª. Ambas as equipes precisam de pontos para sair da zona de risco na fase de liga e melhorar suas perspectivas de classificação.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google