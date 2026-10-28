Copa da Alemanha - Rodada 2 28 de out. de 2026 - 15:45 Allianz Arena

Como assistir Bayern de Munique x Magdeburg online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Bayern segue sem informações confirmadas sobre escalação provável, mas o cenário de desfalques é significativo. Kompany não estará no banco, com Danks assumindo o comando. As informações sobre lesões e suspensões serão atualizadas conforme disponíveis antes do apito inicial.

O Magdeburg, treinado por Petrik Sander, também não tem escalação confirmada divulgada. Mais detalhes serão adicionados à medida que se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

O Bayern chega ao jogo com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos — registrando 16 gols marcados e 9 sofridos. A vitória mais recente foi o 3 a 1 sobre o Freiburg na Bundesliga, enquanto o empate por 2 a 2 com o Arsenal na Liga dos Campeões evidencia a irregularidade em partidas de alto nível. A goleada de 6 a 1 sobre o Leipzig mostra a capacidade ofensiva do time quando em dia.

O Magdeburg, por sua vez, tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos na segunda divisão alemã. A equipe venceu o Karlsruher por 6 a 1 na rodada mais recente e acumula resultados sólidos como os triunfos por 3 a 0 sobre Hannover e Kaiserslautern. A derrota por 2 a 0 para o Dynamo Dresden representa o único tropeço expressivo nesse período.

Últimos confrontos diretos

Os dois clubes têm um histórico bastante escasso de confrontos diretos. O encontro mais recente registrado foi pela própria Copa da Alemanha, em novembro de 2000, quando as equipes empataram por 1 a 1 com o Magdeburg jogando em casa. Antes disso, em 2009, o Bayern venceu o Magdeburg por 3 a 2 em um amistoso disputado no estádio do time da Saxônia-Anhalt. Com base nesses dados, o Bayern leva vantagem no saldo geral.

Classificação

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