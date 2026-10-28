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Bayern de Munique x Magdeburg: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa da Alemanha

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Magdeburg

Técnico

  • V. Kompany

O Bayern segue sem informações confirmadas sobre escalação provável, mas o cenário de desfalques é significativo. Kompany não estará no banco, com Danks assumindo o comando. As informações sobre lesões e suspensões serão atualizadas conforme disponíveis antes do apito inicial.

O Magdeburg, treinado por Petrik Sander, também não tem escalação confirmada divulgada. Mais detalhes serão adicionados à medida que se aproximar o horário do jogo.

Retrospecto recente

FCB

FCB - Sequência

FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
Gol marcado (sofrido)
16/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FCM

FCM - Sequência

FCK
V3-0
GFT
E1-1
H96
V3-0
DOD
D2-0
KSC
V6-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bayern chega ao jogo com um retrospecto recente de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos — registrando 16 gols marcados e 9 sofridos. A vitória mais recente foi o 3 a 1 sobre o Freiburg na Bundesliga, enquanto o empate por 2 a 2 com o Arsenal na Liga dos Campeões evidencia a irregularidade em partidas de alto nível. A goleada de 6 a 1 sobre o Leipzig mostra a capacidade ofensiva do time quando em dia.

O Magdeburg, por sua vez, tem três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos na segunda divisão alemã. A equipe venceu o Karlsruher por 6 a 1 na rodada mais recente e acumula resultados sólidos como os triunfos por 3 a 0 sobre Hannover e Kaiserslautern. A derrota por 2 a 0 para o Dynamo Dresden representa o único tropeço expressivo nesse período.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateMagdeburg
1
0
1
Amistosos de clubes
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Copa da Alemanha
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Os dois clubes têm um histórico bastante escasso de confrontos diretos. O encontro mais recente registrado foi pela própria Copa da Alemanha, em novembro de 2000, quando as equipes empataram por 1 a 1 com o Magdeburg jogando em casa. Antes disso, em 2009, o Bayern venceu o Magdeburg por 3 a 2 em um amistoso disputado no estádio do time da Saxônia-Anhalt. Com base nesses dados, o Bayern leva vantagem no saldo geral.

Classificação

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