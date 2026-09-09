Liga dos Campeões - Rodada 1 9 de set. de 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Como assistir Barcelona x Feyenoord online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Barcelona, Hansi Flick não poderá contar com Frenkie de Jong e Roony Bardghji, ambos ausentes por lesão. Eric Garcia também está fora, cumprindo suspensão. O provável time titular tem Joan Garcia; Xavi Espart, Jules Kounde, Pau Cubarsi e Gerard Martin; Fermin Lopez, Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

No Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst enfrenta um setor defensivo comprometido pelas lesões de Jordan Bos, Bart Nieuwkoop e Gijs Smal, além da ausência de Jakub Moder no meio-campo. A provável escalação conta com Tjark Ernst; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read e Mika Marmol; Charles Vanhoutte e Oussama Targhalline; Gjivai Zechiel, Gaoussou Diarra e Nacho Ferri; Luciano Valente.

Retrospecto recente

O Barcelona atravessa uma fase impecável, com cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe marcou 19 gols e sofreu apenas 4 nesse período, com destaque para as goleadas de 5 a 0 sobre Valencia e Elche na La Liga. A vitória mais recente, por 5 a 0 contra o Valencia, evidencia a capacidade ofensiva do time de Flick.

O Feyenoord tem um histórico mais irregular: três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos da Eredivisie. A equipe venceu o NEC Nijmegen por 3 a 1 na rodada mais recente, mas empatou em 2 a 2 com Den Haag e Go Ahead Eagles nas duas partidas anteriores. Ao todo, o Feyenoord marcou 13 gols e sofreu 10 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Barcelona e Feyenoord não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas assim que estiverem confirmadas.

Classificação

Na Liga dos Campeões, o Barcelona ocupa a 5ª posição, enquanto o Feyenoord figura na 13ª colocação na tabela da competição.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.