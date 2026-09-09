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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Barcelona x Feyenoord

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formação
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
J. GarciaJ. GarciaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJ. KoundeJ. KoundeP. CubarsiP. CubarsiF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Barcelona

Time titular

Feyenoord

Técnico

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

No Barcelona, Hansi Flick não poderá contar com Frenkie de Jong e Roony Bardghji, ambos ausentes por lesão. Eric Garcia também está fora, cumprindo suspensão. O provável time titular tem Joan Garcia; Xavi Espart, Jules Kounde, Pau Cubarsi e Gerard Martin; Fermin Lopez, Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Anthony Gordon.

No Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst enfrenta um setor defensivo comprometido pelas lesões de Jordan Bos, Bart Nieuwkoop e Gijs Smal, além da ausência de Jakub Moder no meio-campo. A provável escalação conta com Tjark Ernst; Jerry St. Juste, Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read e Mika Marmol; Charles Vanhoutte e Oussama Targhalline; Gjivai Zechiel, Gaoussou Diarra e Nacho Ferri; Luciano Valente.

Retrospecto recente

BAR

BAR - Sequência

AHL
V2-1
ELC
V0-5
ATH
V2-0
RAY
V5-2
VAL
V0-5
Gol marcado (sofrido)
19/3
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
FEY

FEY - Sequência

SPA
V0-1
GAE
E2-2
CAM
V2-5
HAA
E2-2
NEC
V1-3
Gol marcado (sofrido)
13/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Barcelona atravessa uma fase impecável, com cinco vitórias consecutivas nos últimos cinco jogos em todas as competições. A equipe marcou 19 gols e sofreu apenas 4 nesse período, com destaque para as goleadas de 5 a 0 sobre Valencia e Elche na La Liga. A vitória mais recente, por 5 a 0 contra o Valencia, evidencia a capacidade ofensiva do time de Flick.

O Feyenoord tem um histórico mais irregular: três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos da Eredivisie. A equipe venceu o NEC Nijmegen por 3 a 1 na rodada mais recente, mas empatou em 2 a 2 com Den Haag e Go Ahead Eagles nas duas partidas anteriores. Ao todo, o Feyenoord marcou 13 gols e sofreu 10 nesse recorte.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Barcelona e Feyenoord não estão disponíveis no momento. As informações serão atualizadas assim que estiverem confirmadas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
2
BétisBétisBET
110032+13
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
6
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
PSGPSGPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
StuttgartStuttgartSTU
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
SportingSportingSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
LeipzigLeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
NapoliNapoliNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
32
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
32
LilleLilleLIL
100123-10
D
34
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
35
LASKLASKLAS
100101-10
D
36
PortoPortoPOR
100102-20
D
Classificação às quartas de final

Na Liga dos Campeões, o Barcelona ocupa a 5ª posição, enquanto o Feyenoord figura na 13ª colocação na tabela da competição.

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