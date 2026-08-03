Copa do Brasil - 1/8 3 de ago. de 2026 - 20:00

Como assistir Athletico Paranaense x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo





Athletico Paranaense x Vitória pela Copa do Brasil tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Odair Hellmann não tem lesionados ou suspensos confirmados no Athletico Paranaense para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar o boletim oficial antes da partida.

No Vitória, Jair Ventura também não registra desfalques confirmados por lesão ou suspensão, e o time provável ainda não foi anunciado. Mais detalhes serão adicionados à medida que as novidades do elenco forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

O Athletico Paranaense chega ao duelo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Corinthians em 30 de julho, mas antes disso o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0 e o São Paulo por 2 a 1 fora de casa. Completa a sequência uma vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 e um triunfo por 2 a 1 sobre o Remo. O Athletico marcou seis gols e não sofreu nenhum nas quatro vitórias do período.

O Vitória soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A rodada mais recente terminou com derrota por 4 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, em 30 de julho. Antes disso, a equipe perdeu para o Remo por 2 a 0, empatou sem gols com o Botafogo e venceu o Vasco por 1 a 0. O único resultado fora do Brasileirão nesse recorte foi a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza na Copa do Nordeste. O Vitória marcou cinco gols e sofreu sete ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre Athletico Paranaense e Vitória aconteceu em 26 de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Athletico por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Athletico venceu três vezes, o Vitória levou dois triunfos e não houve empates. O placar agregado aponta 11 gols do Athletico contra 6 do Vitória nesse recorte.

Classificação

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