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Athletico Paranaense x Vitória: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Copa do Brasil

Athletico Paranaense x Vitória
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Saiba onde vai passar o jogo entre Athletico Paranaense e Vitória, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Copa do Brasil - 1/8

Como assistir Athletico Paranaense x Vitória online - Canais de TV e transmissões ao vivo


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Athletico Paranaense x Vitória pela Copa do Brasil tem transmissão confirmada no Brasil. As opções de canal de TV e streaming ao vivo estão listadas abaixo.

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Athletico Paranaense x Vitória

Athletico Paranaense crest
Athletico Paranaense
APR
Formação
Vitória crest
Vitória
VIT
Vitória crest
Vitória
VIT

Técnico

  • O. Hellmann

Odair Hellmann não tem lesionados ou suspensos confirmados no Athletico Paranaense para este confronto, e nenhuma escalação provável foi divulgada até o momento. As informações serão atualizadas conforme o clube liberar o boletim oficial antes da partida.

No Vitória, Jair Ventura também não registra desfalques confirmados por lesão ou suspensão, e o time provável ainda não foi anunciado. Mais detalhes serão adicionados à medida que as novidades do elenco forem disponibilizadas.

Retrospecto recente

APR

APR - Sequência

REM
V1-2
MIR
V1-0
SAP
V1-2
INT
V2-0
COR
E0-0
Gol marcado (sofrido)
7/2
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
VIT

VIT - Sequência

FOR
V2-1
VAS
V1-0
BOT
E0-0
REM
D2-0
SEP
D0-4
Gol marcado (sofrido)
3/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Athletico Paranaense chega ao duelo com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pelo Brasileirão. O resultado mais recente foi o empate sem gols com o Corinthians em 30 de julho, mas antes disso o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0 e o São Paulo por 2 a 1 fora de casa. Completa a sequência uma vitória sobre o Mirassol por 1 a 0 e um triunfo por 2 a 1 sobre o Remo. O Athletico marcou seis gols e não sofreu nenhum nas quatro vitórias do período.

O Vitória soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos. A rodada mais recente terminou com derrota por 4 a 0 para o Palmeiras no Brasileirão, em 30 de julho. Antes disso, a equipe perdeu para o Remo por 2 a 0, empatou sem gols com o Botafogo e venceu o Vasco por 1 a 0. O único resultado fora do Brasileirão nesse recorte foi a vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza na Copa do Nordeste. O Vitória marcou cinco gols e sofreu sete ao longo dessas cinco partidas.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Athletico ParanaenseEmpateVitória
4
0
1
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
3
Vitória badge
Vitória
VIT
1
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
Vitória badge
Vitória
VIT
2
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
0
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
1
FJ
Brasileirão
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
FJ
Brasileirão
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
4
Vitória badge
Vitória
VIT
0
FJ
11Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre Athletico Paranaense e Vitória aconteceu em 26 de abril de 2026, pelo Brasileirão, com vitória do Athletico por 3 a 1 jogando em casa. Nos últimos cinco duelos entre os clubes, o Athletico venceu três vezes, o Vitória levou dois triunfos e não houve empates. O placar agregado aponta 11 gols do Athletico contra 6 do Vitória nesse recorte.

Classificação

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