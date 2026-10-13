Liga dos Campeões - Rodada 2 13 de out. de 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Como assistir Arsenal x Lille online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O Arsenal deve entrar em campo com David Raya no gol, linha defensiva formada por Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel e Ben White, e meio-campo composto por Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Mikel Merino e Bruno Guimarães, com Viktor Gyökeres como referência ofensiva. Arteta não poderá contar com Christos Tzolis e William Saliba, ambos no departamento médico.

O Lille de Davide Ancelotti deve escalar Berke Ozer na meta, com Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro e Calvin Verdonk na defesa. O meio-campo deve ter Benjamin André, Dilane Bakwa, Nabil Bentaleb, Gaetan Perrin e Hakon Arnar Haraldsson, com Ayase Ueda no ataque. Hamza Igamane está fora por lesão, e Ethan Mbappé cumprirá suspensão.

Retrospecto recente

O Arsenal soma três vitórias, uma derrota e uma vitória adicional nos últimos cinco jogos, com o triunfo mais recente sendo o 2 a 1 sobre o Leeds United no Campeonato Inglês. A equipe também venceu o Napoli por 1 a 0 na Champions League e o Sunderland por 2 a 0 na liga, mas sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 para o Brighton. Ao todo, os Gunners marcaram nove gols e sofreram cinco nesse período.

O Lille, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos, com a vitória mais recente sendo um 1 a 0 sobre o Le Havre no campeonato francês. A equipe também goleou o Troyes por 2 a 0, mas perdeu para o Nice por 2 a 1 na liga e para o Bétis por 3 a 2 na Champions League. No total, o clube marcou seis gols e cedeu sete nos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Arsenal e Lille não estão disponíveis para esta edição. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar a data da partida.

Classificação

Na tabela da UEFA Champions League, o Arsenal ocupa a 15ª posição, enquanto o Lille aparece na 22ª colocação — ambas as equipes precisam de pontos para melhorar sua situação na fase de liga da competição.

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