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Arsenal x Lille: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

Arsenal x Lille
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Saiba onde vai passar o jogo entre Arsenal e Lille, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Notícias e prováveis escalações

Escalações de Arsenal x Lille

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
page.match.formation.title
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
D. RayaD. RayaM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyE. KonsaE. KonsaGabrielGabrielJ. TimberJ. TimberM. MerinoM. MerinoE. EzeE. EzeN. MaduekeN. MaduekeD. RiceD. RiceB. GuimaraesB. GuimaraesV. GyoekeresV. GyoekeresB. OzerB. OzerN. NgoyN. Ngoyteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroR. PerraudR. PerraudN. BentalebN. BentalebD. BakwaD. BakwaB. AndreB. AndreN. MukauN. MukauH. HaraldssonH. HaraldssonA. UedaA. Ueda
Lille crest
Lille
LIL
4-2-3-1
Arsenal

Time titular

Lille

Reservas

Técnico

  • M. Arteta
  • D. Ancelotti

O Arsenal deve entrar em campo com David Raya no gol, linha defensiva formada por Riccardo Calafiori, Ezri Konsa, Gabriel e Ben White, e meio-campo composto por Eberechi Eze, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Mikel Merino e Bruno Guimarães, com Viktor Gyökeres como referência ofensiva. Arteta não poderá contar com Christos Tzolis e William Saliba, ambos no departamento médico.

O Lille de Davide Ancelotti deve escalar Berke Ozer na meta, com Tanguy Nianzou, Nathan Ngoy, Alexsandro Ribeiro e Calvin Verdonk na defesa. O meio-campo deve ter Benjamin André, Dilane Bakwa, Nabil Bentaleb, Gaetan Perrin e Hakon Arnar Haraldsson, com Ayase Ueda no ataque. Hamza Igamane está fora por lesão, e Ethan Mbappé cumprirá suspensão.

Retrospecto recente

ARS

ARS - Sequência

NAP
V0-1
SUN
V0-2
IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
Gol marcado (sofrido)
9/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
LIL

LIL - Sequência

BET
D2-3
TRO
V2-0
NCE
D2-1
ZUL
V2-1
LEH
V1-0
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Arsenal soma três vitórias, uma derrota e uma vitória adicional nos últimos cinco jogos, com o triunfo mais recente sendo o 2 a 1 sobre o Leeds United no Campeonato Inglês. A equipe também venceu o Napoli por 1 a 0 na Champions League e o Sunderland por 2 a 0 na liga, mas sofreu uma pesada derrota por 3 a 0 para o Brighton. Ao todo, os Gunners marcaram nove gols e sofreram cinco nesse período.

O Lille, por sua vez, venceu três dos últimos cinco jogos, com a vitória mais recente sendo um 1 a 0 sobre o Le Havre no campeonato francês. A equipe também goleou o Troyes por 2 a 0, mas perdeu para o Nice por 2 a 1 na liga e para o Bétis por 3 a 2 na Champions League. No total, o clube marcou seis gols e cedeu sete nos cinco compromissos.

Últimos confrontos diretos

Os dados de confrontos diretos entre Arsenal e Lille não estão disponíveis para esta edição. Mais informações serão adicionadas conforme se aproximar a data da partida.

Classificação

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
211051+44
E
V
3
ArsenalArsenalARS
211010+14
E
V
4
PSGPSGPSG
110061+53
V
5
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
210151+43
D
V
6
ComoComoCOM
110041+33
V
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210141+33
D
V
8
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
10
BétisBétisBET
110032+13
V
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
14
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
21012203
V
D
17
NapoliNapoliNAP
21011103
V
D
18
LensLensRCL
210134-13
D
V
19
VikingVikingVIK
210123-13
V
D
20
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
21
PSVPSVPSV
20201102
E
E
22
RomaRomaROM
10101101
E
23
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
24
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
25
Club BruggeClub BruggeCLB
201123-11
E
D
26
LilleLilleLIL
201123-11
E
D
27
Inter de MilãoInter de MilãoINT
201112-11
E
D
28
GalatasarayGalatasarayGAL
201113-21
E
D
29
LeipzigLeipzigRBL
201114-31
E
D
30
LASKLASKLAS
100101-10
D
31
VillarrealVillarrealVIL
200224-20
D
D
32
PortoPortoPOR
100102-20
D
33
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

Na tabela da UEFA Champions League, o Arsenal ocupa a 15ª posição, enquanto o Lille aparece na 22ª colocação — ambas as equipes precisam de pontos para melhorar sua situação na fase de liga da competição.

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