



Copa do Mundo - J Kansas City Stadium





Como assistir Argélia x Áustria online - Canais de TV e transmissões ao vivo









No Brasil, a partida entre Argélia e Áustria tem transmissão confirmada. Confira abaixo os canais de TV e as opções de transmissão ao vivo disponíveis.





Notícias e prováveis escalações





A Argélia é comandada por Vladimir Petkovic, sem lesionados ou suspensos confirmados para o confronto. O provável time titular conta com Luca Zidane no gol; Ramy Bensebaini, Rafik Belghali, Aissa Mandi e Rayan Ait Nouri na defesa; Nabil Bentaleb e Hicham Boudaoui no meio de campo; Fares Chaibi e Ibrahim Maza como meias; e Riyad Mahrez e Amine Gouiri no ataque.

A Áustria de Ralf Rangnick também não tem baixas confirmadas. O provável XI austríaco tem Alexander Schlager na meta; Konrad Laimer, Stefan Posch, David Alaba e Kevin Danso na linha defensiva; Nicolas Seiwald e Romano Schmid na dupla de volantes; Paul Wanner, Marcel Sabitzer e Xaver Schlager atrás do centroavante Michael Gregoritsch. Atualizações serão incorporadas caso surjam novas informações antes do apito inicial.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado





Retrospecto recente

A Argélia venceu três dos últimos cinco jogos, com uma derrota e um empate. O resultado mais recente foi a virada por 2 a 1 sobre a Jordânia em 23 de junho, decidida pelo gol tardio de Gouiri. Antes disso, a seleção argelina perdeu por 3 a 0 para a Argentina. Nos amistosos pré-torneio, venceu a Bolívia por 4 a 0 e os Países Baixos por 1 a 0, além de empatar sem gols com o Uruguai em março. Nos cinco jogos, a Argélia marcou oito gols e sofreu quatro.

A Áustria também tem três vitórias nos últimos cinco, com uma derrota e um empate. O jogo mais recente foi a derrota por 2 a 0 para a Argentina em 22 de junho, em Dallas. Na estreia, bateu a Jordânia por 3 a 1. Nos amistosos, superou a Tunísia por 1 a 0 e a República da Coreia pelo mesmo placar, além de golear Gana por 5 a 1 em março. No total dos cinco jogos, a Áustria marcou nove gols e sofreu três.





Últimos confrontos diretos

Não há dados disponíveis sobre confrontos recentes entre Argélia e Áustria. A partida desta sexta-feira, pela terceira rodada do Grupo J em Kansas City, representa o registro mais atual entre as duas seleções.





Classificação

No Grupo J da Copa do Mundo, a Áustria ocupa atualmente a segunda posição, enquanto a Argélia está em terceiro, antes desta rodada decisiva.









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