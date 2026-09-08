Como assistir AEK Athens x LASK online - Canais de TV e transmissões ao vivo
Notícias e prováveis escalações
Prováveis escalações de AEK Athens x LASK
No AEK Athens, o técnico Marko Nikolic deve escalar Thomas Strakosha no gol, com uma linha defensiva formada por Filipe Relvas, Lazaros Rota, Harold Moukoudi e Stavros Pilios. O meio-campo deve contar com Razvan Marin, Lovro Majer e Mijat Gacinovic, enquanto Milan Vitalis, Luka Jovic e Barnabas Varga formam o setor ofensivo. Não há lesionados ou suspensos registrados no elenco grego.
No LASK, Dietmar Kuehbauer não poderá contar com Ramiz Harakate e Sasa Kalajdzic, ambos fora por lesão. O time provável tem Lukas Jungwirth na meta, defesa com Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andres Andrade e Kasper Joergensen, meio-campo com George Bello, Robert Ljubicic e Melayro Bogarde, e ataque formado por Sascha Horvath, Christoph Lang e Moses Usor.
Retrospecto recente
O AEK Athens chega a esta partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando 16 gols marcados e apenas um sofrido. A equipe venceu o Aris Thessaloniki por 5 a 0 no duelo mais recente e também goleou o Levski Sofia por 4 a 0 na fase de qualificação da Liga dos Campeões. O único resultado que fugiu do padrão foi o empate por 1 a 1 com o Kifisia.
O LASK também chega em grande forma, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais marcante foi a goleada por 5 a 1 sobre o Celtic na qualificação da Liga dos Campeões, embora os austríacos tenham perdido o primeiro duelo contra o mesmo adversário por 3 a 0. Nas três partidas seguintes, o LASK não perdeu, marcando dez gols e sofrendo apenas dois.
Últimos confrontos diretos
Não há registros de confrontos anteriores entre AEK Athens e LASK disponíveis para esta análise. Este pode ser o primeiro encontro entre os dois clubes em competições oficiais.
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Na tabela da Liga dos Campeões, AEK Athens e LASK dividem a liderança, ambos na primeira posição de seus respectivos grupos.
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