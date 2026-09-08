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Liga dos Campeões
team-logoAEK Athens
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AEK Athens x LASK: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Liga dos Campeões

AEK Athens x LASK
AEK Athens
LASK
Liga dos Campeões

Saiba onde vai passar o jogo entre AEK Athens e LASK, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Liga dos Campeões - Rodada 1
Allwyn Arena

Como assistir AEK Athens x LASK online - Canais de TV e transmissões ao vivo

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de AEK Athens x LASK

4-4-2
AEK Athens crest
AEK Athens
AEK
Formação
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
1T. Strakosha44F. Relvas12L. Rota2H. Moukoudi3S. Pilios18R. Marin14L. Majer8M. Gacinovic27M. Vitalis9L. Jovic19B. Varga1L. Jungwirth4X. Mbuyamba43J. Tornich16A. Andrade20K. Joergensen2G. Bello10R. Ljubicic6M. Bogarde30S. Horvath27C. Lang8M. Usor
LASK crest
LASK
LAS
4-4-2
AEK Athens

Time titular

LASK

Técnico

  • M. Nikolic
  • D. Kuehbauer

No AEK Athens, o técnico Marko Nikolic deve escalar Thomas Strakosha no gol, com uma linha defensiva formada por Filipe Relvas, Lazaros Rota, Harold Moukoudi e Stavros Pilios. O meio-campo deve contar com Razvan Marin, Lovro Majer e Mijat Gacinovic, enquanto Milan Vitalis, Luka Jovic e Barnabas Varga formam o setor ofensivo. Não há lesionados ou suspensos registrados no elenco grego.

No LASK, Dietmar Kuehbauer não poderá contar com Ramiz Harakate e Sasa Kalajdzic, ambos fora por lesão. O time provável tem Lukas Jungwirth na meta, defesa com Xavier Mbuyamba, Joao Tornich, Andres Andrade e Kasper Joergensen, meio-campo com George Bello, Robert Ljubicic e Melayro Bogarde, e ataque formado por Sascha Horvath, Christoph Lang e Moses Usor.

Retrospecto recente

AEK

AEK - Sequência

IRA
V4-0
LES
V4-0
KIF
E1-1
NES
V0-2
ARI
V5-0
Gol marcado (sofrido)
16/1
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
LAS

LAS - Sequência

CEL
D3-0
CEL
V5-1
ALT
V3-0
WAC
V1-3
DSC
V1-6
Gol marcado (sofrido)
17/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O AEK Athens chega a esta partida com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, somando 16 gols marcados e apenas um sofrido. A equipe venceu o Aris Thessaloniki por 5 a 0 no duelo mais recente e também goleou o Levski Sofia por 4 a 0 na fase de qualificação da Liga dos Campeões. O único resultado que fugiu do padrão foi o empate por 1 a 1 com o Kifisia.

O LASK também chega em grande forma, com quatro vitórias nos últimos cinco jogos. O resultado mais marcante foi a goleada por 5 a 1 sobre o Celtic na qualificação da Liga dos Campeões, embora os austríacos tenham perdido o primeiro duelo contra o mesmo adversário por 3 a 0. Nas três partidas seguintes, o LASK não perdeu, marcando dez gols e sofrendo apenas dois.

Últimos confrontos diretos

Não há registros de confrontos anteriores entre AEK Athens e LASK disponíveis para esta análise. Este pode ser o primeiro encontro entre os dois clubes em competições oficiais.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Club BruggeClub BruggeCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
PSGPSGPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
StuttgartStuttgartSTU
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
00000000
1
PortoPortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
SportingSportingSCP
00000000
1
AEK AthensAEK AthensAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
LeipzigLeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
BétisBétisBET
00000000
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
NapoliNapoliNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Classificação às quartas de final

Na tabela da Liga dos Campeões, AEK Athens e LASK dividem a liderança, ambos na primeira posição de seus respectivos grupos.

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