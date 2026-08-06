O futuro de Rodri Hernández, craque do Manchester City, domina as últimas horas do mercado de transferências de verão, com seu destino oscilando entre Real Madrid e Barcelona.

O meio-campista do Manchester City, vencedor do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, parecia encaminhado ao Real Madrid, mas o Barcelona está atento caso o jogador espanhol queira vestir a camisa blaugrana.

De acordo com o jornal catalão "Mundo Deportivo", o criador de conteúdo francês Rayles, que tem grande audiência no YouTube e é ligado a alguns jogadores franceses do Real Madrid, explicou em seu vídeo mais recente a situação de Rodri e manifestou sua decepção com a possibilidade de o meio-campista se juntar ao Barcelona.

Rayles disse: "Supostamente, Rodri vai descartar o Real Madrid, e temo que seja por causa do Barcelona. Temo que Rodri tenha deixado o Real Madrid na mão, e o motivo é o Barcelona".

E acrescentou: "O que estou dizendo a vocês não vem de Madri, mas estou confiante disso. Existe uma teoria que diz que o motivo de toda essa demora é explorar a possibilidade de inscrição no Barcelona. É 99% certo que Rodri nos deixou na mão por causa do Barcelona".

O youtuber francês continuou: "Rodri teria escolhido o Barcelona. Espero estar errado, é tudo o que tenho a dizer. Recebi uma informação exclusiva de que Rodri escolheu o Barcelona, e espero não estar errado".

Rodri tem contrato com o Manchester City até 2027, e seu clube avalia o valor da negociação entre 60 e 65 milhões de euros.