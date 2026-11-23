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O marroquino Hussein Ammouta, técnico do Al Ahly, está perto de deixar o cargo após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids, na partida disputada entre as duas equipes na noite de segunda-feira, pela nona rodada do Campeonato Egípcio.

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O Al Ahly entrou em campo sem identidade clara nem espírito de luta ao longo dos 90 minutos , enquanto o Pyramids dominou a partida de ponta a ponta e soube aproveitar sua superioridade para conquistar uma vitória importante, que reforçou sua posição na liderança do Campeonato Egípcio.

O Pyramids chegou a 27 pontos e segue em primeiro lugar com 100% de aproveitamento, ampliando para sete pontos a vantagem sobre o Al Ahly, terceiro colocado, o que aumenta a pressão sobre a comissão técnica do time vermelho.

O jornalista Ibrahim Fayek revelou que a saída de Ammouta é praticamente certa, com 99% de chance, após a derrota para o Pyramids, que controlou as ações do jogo e garantiu o resultado a seu favor.

Em seu programa "El Kora Ma'a Fayek", Ibrahim Fayek afirmou que a decisão sobre a saída de Hussein Ammouta do comando do Al Ahly deve ser anunciada nas próximas horas, já que a tendência dentro do clube é encerrar o trabalho do treinador marroquino, que assumiu o cargo no início da atual temporada.

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O jornalista indicou que o substituto mais provável de Ammouta será um técnico egípcio, com quatro nomes sendo avaliados para assumir a função na próxima etapa, numa tentativa de reorganizar o time e corrigir rapidamente o rumo.

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A lista de candidatos inclui Hossam El Badry, Mohamed Shawky e Sami Komsan, além de Emad El Nahhas, e um deles deverá ser escolhido para comandar o Al Ahly após a esperada saída do treinador marroquino, segundo revelou Ibrahim Fayek.

Fayek explicou que as mudanças previstas não atingirão todos os integrantes da comissão técnica e da diretoria, já que Wael Gomaa seguirá em suas funções como diretor de futebol, e Yasser Radwan continuará como treinador geral ao lado da nova comissão técnica.

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Esses acontecimentos ocorrem após uma derrota marcante para o Pyramids, cujos efeitos não se limitaram à perda de três pontos na disputa pelo título, mas também reacenderam os questionamentos sobre o desempenho e a personalidade do Al Ahly, agora sete pontos atrás do líder.

Segundo Ibrahim Fayek, as próximas horas podem trazer o anúncio oficial do fim da passagem de Ammouta pelo Al Ahly e o início de uma nova fase sob o comando de um técnico egípcio, em meio à expectativa sobre qual será o nome escolhido.

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A diretoria do Al Ahly, presidida por Mahmoud El Khatib, teme a repetição do cenário desastroso da temporada passada, quando o time vermelho conquistou apenas a Supercopa do Egito, saiu de mãos vazias em todas as outras competições e terminou o Campeonato Egípcio em terceiro lugar.