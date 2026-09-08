8 desfalques importantes: Mourinho anuncia a lista do Real Madrid para o jogo contra a Inter

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a lista de seu time para o confronto contra a Inter de Milão, nesta terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, pela primeira rodada da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa.

As escolhas de Mourinho contaram com as ausências de: Andriy Lunin, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Arda Güler, Eduardo Camavinga e Bernardo Silva.



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A lista completa do Real Madrid ficou assim:

Goleiros: Courtois, Mestre e Javi Navarro.

Defensores: Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries e Mario Rivas.

Meio-campo: Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch e Sistro.

Ataque: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz e Yan Diomandé.



