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A diretoria do Milan colocou na mesa uma proposta oficial para contratar o brasileiro Endrick, atacante do Real Madrid, na próxima janela de transferências de inverno, por cerca de 70 milhões de euros.

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De acordo com a rádio espanhola "Cadena SER", o Rossonero já comunicou ao jogador o desejo de contratá-lo em janeiro. Caso a saída no inverno não seja possível, o clube italiano estudará a possibilidade de negociar com ele na próxima janela de transferências de verão.

O movimento reabre a discussão sobre o futuro do jovem atacante no clube merengue, que vinha indefinido nas últimas semanas.

Na semana passada, o jornalista Alberto Cerruti, da "La Gazzetta dello Sport", revelou na rádio "SER Deportivos" o interesse sério do Milan no jogador brasileiro, garantindo que não se trata de um simples boato da imprensa, mas de um desejo real da diretoria do clube italiano.

O jornalista Antón Meana confirmou as últimas novidades, afirmando que a proposta do Milan é oficial e já está sobre a mesa, e que o clube quer contratá-lo em janeiro.

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Meana explicou que, a princípio, achou que fosse apenas mais uma jogada habitual da imprensa italiana especializada em transferências, que promove jogadores o tempo todo e sempre os associa ao Campeonato Italiano. No entanto, disse que, sinceramente, não esperava essa proposta do Milan e que o interesse, como Cerruti havia contado, é muito sério: se puderem, querem contratar Endrick nesta janela de transferências de inverno.

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O problema está na posição do técnico José Mourinho, que garantiu contar com o jogador e não quer que o Real Madrid abra mão dele.

Mourinho considera positivo ter Endrick em seu elenco, justificando que ele é um bom jogador, uma boa opção para substituir Kylian Mbappé e alguém que treina com seriedade antes de cada partida.

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O treinador português prefere mantê-lo, pois sabe que não haverá outro jogador capaz de igualar ou superar o brasileiro na função que ele exerce dentro do time.

Por outro lado, os agentes do jogador pressionam na direção oposta, em busca de mais chances como titular e de mais minutos em campo, algo que ele não tem atualmente diante da forte concorrência no ataque do Real Madrid.

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A expectativa é que os agentes de Endrick, pessoas próximas a ele, estejam em Madri nesta semana ou no início da próxima para conversar com a diretoria do clube e discutir o futuro do jovem atacante.

"Quero ver como as coisas vão caminhar nas próximas semanas. Acho que Endrick não vai sair, mas os agentes dele estarão em Madri para conversar e discutir o futuro dele", disse Meana.

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A decisão final cabe ao próprio jogador. O interesse existe, os agentes pressionam para um lado e Mourinho pressiona para o outro. Endrick terá de decidir entre permanecer no Real Madrid e brigar por espaço sob o comando de Mourinho ou aceitar a vultosa proposta do Milan e buscar o protagonismo no Campeonato Italiano.

Os próximos dias vão definir o destino do atacante brasileiro, que se tornou o centro de uma nova disputa entre a ambição de seu atual clube e a tentação de uma proposta que chega a 70 milhões de euros.