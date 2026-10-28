7 milhões de euros: Mbappé paga o preço de sua crise com a China

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, já começou a sentir os efeitos da polêmica em torno do vídeo em que apareceu recentemente, no qual descreveu Mao Tsé-Tung, ex-líder chinês, como "ditador".

Como resultado desse vídeo, o governo chinês expressou de imediato seu profundo descontentamento com a declaração de Mbappé, e a televisão estatal chinesa suspendeu parcialmente a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol, enquanto diversos patrocinadores chineses anunciaram o fim de suas parcerias com o atacante francês.

A rede "Foot Mercato" noticiou, citando o jornal francês "L'Équipe", que isso se aplica à empresa Buchuela, uma empresa de bebidas energéticas, para a qual o jogador emprestou sua voz e imagem, além da empresa Mengniu, uma conhecida empresa de laticínios da China.

Esses dois contratos rendem ao jogador do Real Madrid cerca de 7 milhões de euros por ano, e estava previsto que terminassem em fevereiro e março de 2027, respectivamente. Não fosse por essa confusão, muito provavelmente teriam sido renovados.

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O jornal indicou que o pedido de desculpas de Mbappé não mudará nada na situação.

Mbappé havia publicado ontem um comunicado de desculpas no qual disse: "Durante uma entrevista que me foi feita recentemente, comentei sobre uma imagem minha, mas meu comentário não foi feliz, e agora percebo que causou dor aos sentimentos de muitas pessoas na China e nas comunidades chinesas ao redor do mundo".

E acrescentou: "Peço desculpas a todos que foram incomodados por minhas palavras, pois essa não foi de forma alguma a minha intenção. Nutro um profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e expresso o meu sincero pesar".



















