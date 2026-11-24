Compartilhar Siga GOAL no Google

O brasileiro Gabriel Jesus passou de uma das grandes surpresas do início da temporada no Barcelona a um jogador com papel muito limitado nos planos do técnico Hansi Flick, depois que suas oportunidades diminuíram nas últimas semanas, apesar do ótimo começo como goleador desde que chegou ao clube catalão, vindo do Arsenal, na janela de transferências de verão, por 10 milhões de euros.

Publicidade

Jesus aproveitou a ausência do compatriota Raphinha após a primeira data Fifa e conseguiu apresentar atuações de destaque no ataque. No entanto, a volta de Raphinha aos gramados e o aumento da concorrência pelas posições ofensivas reduziram claramente as chances do brasileiro, que foi se afastando aos poucos da equipe titular, de acordo com o jornal catalão "Sport".

Os números de Jesus revelam um contraste evidente: ele marcou quatro gols e deu uma assistência em apenas 286 minutos em jogos oficiais, divididos entre LaLiga e Champions League. É um saldo ofensivo expressivo, mas que até agora não bastou para lhe garantir um lugar fixo na rotação do ataque de Flick.

O melhor momento de Jesus veio em outubro passado, quando os problemas físicos de Raphinha lhe abriram espaço entre os titulares. Ele começou marcando dois gols depois de sair do banco, e Flick passou a escalá-lo como titular nos duelos contra Getafe e Real Betis. O atacante respondeu à confiança do treinador com um gol em cada partida, ajudando o time a somar duas vitórias.

Apesar do bom desempenho nesses dois jogos, Jesus só recebeu 60 minutos em seis partidas desde então: 12 minutos no Clássico contra o Real Madrid, 28 diante do Alavés e 20 no duelo com o Aston Villa.

Publicidade Publicidade

O que mais chamou a atenção foi a ausência total de Jesus contra o Paris Saint-Germain, na Champions League, e também nas duas últimas rodadas de LaLiga, diante de Atlético de Madrid e Villarreal, apesar da importância dos três confrontos e da força dos adversários.

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Na última partida, contra o Villarreal, que terminou com vitória do Barcelona por 3 a 2, Flick preferiu acionar Anthony Gordon e Dani Olmo em busca da virada, em vez de dar uma chance a Jesus, e o atacante brasileiro assistiu ao jogo do banco de reservas.

A perda de espaço de Jesus coincidiu com a retomada da posição habitual por Raphinha, além da condição de titular absoluto de Lamine Yamal e da disputa entre Anthony Gordon e Karim Adeyemi. Esse cenário complicou ainda mais a situação do brasileiro, que não marca há mais de um mês e ainda tenta se firmar entre as opções ofensivas de Flick.

Publicidade

Ausência de Lamine Yamal dá nova chance a Jesus

Apesar da queda em suas participações, o confronto contra o Sabah, do Azerbaijão, pela Champions League pode representar uma nova oportunidade para Jesus recuperar seu espaço no time , já que Lamine Yamal ficou fora da lista de relacionados do Barcelona que viajou ao Azerbaijão por causa de dores leves no tornozelo direito, o que obrigará Flick a mexer no ataque do Barça.

Publicidade

A expectativa é que Karim Adeyemi seja o mais cotado para substituir Lamine Yamal pelo lado direito, ao lado de Raphinha e Anthony Gordon. Mas a ausência do astro espanhol também pode aumentar as chances de Jesus ganhar minutos, principalmente quando Flick decidir fazer alterações durante a partida.

Em outubro, Jesus já mostrou que sabe aproveitar as oportunidades que recebe, ao marcar nos jogos contra Getafe e Real Betis. Depois de semanas longe dos holofotes, o duelo com o Sabah surge como uma boa chance para o atacante brasileiro voltar a aparecer e convencer Flick de que ainda é uma opção ofensiva capaz de agregar ao Barcelona.