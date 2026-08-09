O Tottenham está perto de fechar um negócio milionário no valor de 60 milhões de libras esterlinas para contratar um dos astros do Manchester City, dentro dos esforços do técnico Roberto De Zerbi para completar seu elenco.

O clube londrino gastou generosamente durante a atual janela de transferências de verão, e a contratação do atacante do City elevará seu gasto total no verão para cerca de 300 milhões de libras esterlinas, um recorde histórico.

Fontes informaram ao site "Football Insider" que o Tottenham avança em suas conversas com o Manchester City sobre a contratação do ponta brasileiro Savinho, com o negócio previsto para ser concluído antes do fechamento da janela de transferências.

Savinho permaneceu entre os alvos do Tottenham por mais de 12 meses, depois que Pep Guardiola frustrou seus esforços para contratá-lo no verão passado. O ponta brasileiro foi informado na ocasião de que faria parte dos planos do treinador do City para a temporada, mas conseguiu ser titular em apenas sete partidas da Premier League.

O Tottenham reacendeu seu interesse no negócio após a contratação de Roberto De Zerbi neste verão, já que o treinador italiano deseja reforçar suas opções pelo lado do campo.

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De acordo com a mesma fonte, "o Tottenham chegou a um acordo quanto aos termos pessoais com o jogador de 22 anos".

O podcast dedicado às transferências no mesmo site revelou que todas as partes estão confiantes na conclusão do negócio antes do fechamento do mercado de verão. Segundo o relatado, Savinho se esforça para se transferir ao Tottenham, e acredita-se que uma oferta no valor de 60 milhões de libras esterlinas seja suficiente para fechar o negócio.

Savinho teve dificuldades para causar um impacto real no Manchester City desde que chegou vindo do Troyes em 2024, tendo marcado sete gols e dado 13 assistências em 84 partidas pelo clube.

Savinho havia comunicado ao Manchester City seu desejo de sair, por parecer estar à margem dos planos de Enzo Maresca. Apesar de seu talento não ter aparecido o suficiente na Premier League, De Zerbi sente que ele seria a adição ideal para o ataque do Tottenham.

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