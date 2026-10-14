Uma reportagem publicada nesta quarta-feira revelou uma nova movimentação do suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, para melhorar sua situação antes das próximas eleições da Fifa.

Diversos países retiraram o apoio a Infantino na próxima eleição, em meio a críticas severas ao suíço, que atingiram seu ápice desde a última Copa do Mundo.

Segundo o jornal "The Athletic", espera-se que a Federação Internacional de Futebol (Fifa) proponha um pacote de financiamento superior a 6 bilhões de dólares para o desenvolvimento do futebol mundial entre 2027 e 2030.

O plano prevê o aumento dos pagamentos a cada federação-membro para 25 milhões de dólares ao longo de quatro anos, em vez dos 10 milhões de dólares inicialmente previstos, além da destinação de 99 milhões de dólares a cada uma das seis confederações continentais.

Para financiar esse programa, a Federação Internacional, presidida por Gianni Infantino, vai recorrer à retirada de mais de 3,5 bilhões de dólares de suas reservas, graças, em especial, às receitas comerciais excepcionais da Copa do Mundo de 2026, estimadas em cerca de 15 bilhões de dólares

A proposta surge em meio a tensões em torno da gestão da Fifa, após o abandono do projeto "Fifa Forward Enterprise", que pretendia abrir 20% de suas atividades comerciais e eventos a investidores do setor privado próximos ao presidente norte-americano, Donald Trump.

Aleksander Ceferin, presidente da União Europeia de Futebol, e Victor Montagliani, presidente da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), já havia pedido a renúncia de Infantino, exigindo ao mesmo tempo a redistribuição das reservas financeiras entre as federações-membros.

Enquanto isso, Gianni Infantino busca conquistar um terceiro mandato consecutivo na eleição que será realizada em março de 2027, no Marrocos, e pode ser o único candidato, diante da ausência de qualquer oposição declarada antes do prazo final para as candidaturas, em 18 de novembro.