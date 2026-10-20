50 metros de magia: Ayoub Bouadi confirma a profecia de uma lenda do Brasil

Ayoub Bouaddi não precisou de muito tempo para provar suas qualidades na Premier League. O meio-campista marroquino roubou a cena em sua primeira aparição no time titular do Manchester City, apresentando uma atuação completa que reforçou a confiança da comissão técnica em seu potencial e levou o treinador da equipe a elogiar sua influência sobre os companheiros, afirmando que ele faz todos ao seu redor jogarem melhor dentro de campo.

O confronto entre Manchester City e Ipswich Town, que terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 2, teve uma série de episódios marcantes, com destaque para Phil Foden encerrando um jejum de gols que durava 307 dias e para Erling Haaland chegando ao seu gol de número 100 na Premier League, além da primeira aparição de Bouaddi como titular na competição nesta temporada.

O meio-campista marroquino, nascido em 2007, já havia chamado a atenção anteriormente graças ao seu talento notável, a ponto de receber elogios do brasileiro Romário, que demonstrou grande admiração por suas qualidades durante a Copa do Mundo, segundo informou o jornal espanhol "Marca".









O ex-astro do Barcelona disse: "Esse garoto Bouaddi me impressionou muito. Que jogador! Tem apenas 18 anos, mas possui um talento futebolístico excepcional. Estava presente em todos os cantos do campo, em movimento constante, criando jogadas e dominando a bola. Se continuar evoluindo neste nível, vai alcançar um grande sucesso".

Bouaddi começou a conquistar gradualmente a confiança da comissão técnica do Manchester City, após deixar uma impressão marcante no confronto contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, apesar da derrota de sua equipe por 4 a 2. O jogador marroquino entrou como substituto no segundo tempo, quando o City perdia por três gols a zero, e contribuiu para melhorar o desempenho da equipe, além de dar a assistência para o segundo gol de Haaland, garantindo a si mesmo a oportunidade de aparecer no time titular diante do Ipswich Town.

Após a partida, seu treinador italiano, Enzo Maresca, elogiou o potencial do jovem meio-campista, afirmando: "Ele é um jogador fantástico. Quando está em campo, o desempenho de todos os jogadores ao seu redor melhora e eles ficam melhores".









Esse elogio não foi um mero agrado, já que Bouaddi apresentou números que refletem a dimensão de sua influência no meio-campo durante o confronto contra o Ipswich, tendo sido o jogador do Manchester City que mais venceu disputas de bola individuais, após levar a melhor em 8 dos 14 duelos, além de liderar os companheiros no número de bolas afastadas, com três.

O jogador marroquino ocupou o segundo lugar em número de recuperações de bola, com quatro, além de ter acertado todos os seus três desarmes, confirmando sua capacidade de desempenhar funções defensivas com eficiência, ao lado de suas contribuições na construção do jogo.

No aspecto ofensivo, Bouaddi completou 68 passes certos de um total de 73, ocupando o quarto lugar entre os jogadores da equipe nesse quesito, além de ter executado três passes longos bem-sucedidos de quatro tentativas, indicadores que refletem sua tranquilidade no trato com a bola e sua capacidade de ligar os setores. Seu brilho não se limitou aos números: ele protagonizou uma jogada individual excepcional aos 102 minutos, que rapidamente se tornou assunto entre os torcedores nas redes sociais.

Bouaddi recebeu a bola próximo ao escanteio de seu time antes de disparar em um contra-ataque fulminante que se estendeu por mais de 50 metros, driblando Chuba Akpom e Jack Clarke, até ser derrubado por Leif Davis no campo adversário, em meio aos calorosos aplausos da torcida do Etihad Stadium, que reagiu à sua arrancada potente e às suas habilidades na condução da bola.









O jogador marroquino pareceu feliz com a oportunidade que recebeu, mas ao mesmo tempo demonstrou ter consciência de que firmar sua posição no time titular exige mais trabalho e paciência. Bouaddi disse: "Estou muito feliz, é claro. Isto é futebol, e eu adoro jogar. Quero participar de todas as partidas, mas sei que isso faz parte do processo de evolução".

E acrescentou, falando sobre jogar ao lado dos astros do Manchester City: "É mais fácil jogar com esse tipo de jogador. Mesmo que eu erre um passe às vezes, eles são capazes de consertar tudo".

Por outro lado, Hugo Viana, diretor esportivo do Manchester City, revelou a dimensão do interesse do clube em contratar Bouaddi, afirmando que o monitoramento do jogador começou muito antes de a transferência ser concretizada e que ele era a opção preferida para reforçar a posição de volante.

Viana disse: "Estávamos obcecados por ele desde o início. Acompanhamos ele durante todo o ano passado e conversamos com o presidente do Lille antes da Copa do Mundo. Tínhamos clareza sobre o perfil do jogador que queríamos caso decidíssemos contratar um atleta para a posição de número 6, e Bouaddi foi nossa escolha por sua tranquilidade e sua incrível capacidade de controlar a bola. Ele possui um potencial enorme e pode se tornar um jogador muito importante".

Com essa atuação, Bouaddi envia uma mensagem clara aos seus concorrentes pela posição dentro do Manchester City e confirma que a aposta nele não se baseia apenas em seu talento promissor, mas também em sua capacidade de agregar dentro de campo. E, à medida que continua recebendo a confiança da comissão técnica, a oportunidade parece favorável para que o meio-campista marroquino inicie uma nova fase em sua carreira, cujo título é impor-se em uma das mais fortes ligas europeias.



