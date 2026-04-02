50-3... Um resultado humilhante para o Real Madrid contra o Barcelona

Estatísticas recentes revelaram o domínio esmagador do time feminino do Barcelona nos confrontos do Clássico contra o Real Madrid, após a vitória por 6 a 0 sobre o rival na noite desta quinta-feira, no estádio “Spotify Camp Nou”, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.
O Barça também havia goleado o Real Madrid na partida de ida (6 a 2), elevando o placar agregado para 12 a 2.
De acordo com a rede “Football Time”, o time catalão marcou 50 gols contra apenas 3 sofridos nos últimos 13 jogos entre as duas equipes, o que reflete o domínio absoluto do Barcelona sobre o Real Madrid nas competições femininas.
O estádio “Spotify Camp Nou” registrou um público enorme na partida de volta, com 60 mil e 67 torcedores, garantindo ao Barcelona um confronto com o Bayern de Munique nas semifinais, marcadas para 25 de abril e 2 de maio.