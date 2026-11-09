Entre a manutenção do brilho e o surgimento de novos nomes, a décima rodada da Joy Elite League Sub-21 revelou um conjunto de talentos que merecem acompanhamento, depois que vários jogadores apresentaram atuações marcantes com seus clubes, seja graças a gols decisivos, dribles individuais ou funções defensivas determinantes.

E com o acirramento da disputa pela liderança da competição entre Al-Ittihad e Al-Ahli, a importância do torneio cresce como espaço para a descoberta de jovens talentos que buscam provar suas capacidades e chamar a atenção das comissões técnicas. As partidas também contam com maior acompanhamento do público por meio de sua transmissão gratuita pela plataforma "STC TV", mediante cadastro por e-mail ou número de telefone.

Sultan Al-Shuja: talento do Al-Hilal que segue brilhando

Sultan Al-Shuja seguiu apresentando suas boas atuações com a camisa do Al-Hilal, depois de marcar seu segundo gol na Joy League durante o confronto contra o Damac, confirmando sua capacidade de criar perigo seja movimentando-se pelas pontas ou entrando na profundidade do campo.

Al-Shuja foi um dos principais artilheiros do Al-Hilal na categoria Sub-18 na temporada passada, e demonstra possuir um faro de gol diferenciado na forma de lidar com as oportunidades, seja pela rapidez de reação e aproveitamento das sobras, como fez diante do Al-Fateh, ou pela penetração na defesa dos adversários, o que ficou evidente em seu gol diante do Damac, comemorado à maneira do colombiano Jhon Durán, ex-atacante do Al-Nassr.

Adnan Al-Bishri: um gol de nível mundial com a camisa do Al-Ittihad

Apesar do retorno de Ammar Al-Ghamdi aos gols e do brilho do goleiro Abdullah Flata, Adnan Al-Bishri roubou a cena durante a vitória do Al-Ittihad sobre o Al-Ansar por 4 a 0, depois de marcar um gol especial com um chute forte de fora da área, que surpreendeu o goleiro e morreu no ângulo esquerdo.

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Al-Bishri, que se transferiu para o Al-Ittihad vindo do Al-Ahli no verão de 2025, conseguiu marcar seu segundo gol na competição, após ter aberto sua conta de gols na terceira rodada, adicionando seu nome à lista de artilheiros do Al-Ittihad e refletindo a variedade de soluções ofensivas dentro do time líder.

Nayef Al-Shuwairekh: salvamento excepcional que protege o Al-Nassr

Nayef Al-Shuwairekh não marcou gol no empate do Al-Nassr com o Al-Riyadh, mas apresentou um dos lances defensivos mais marcantes da décima rodada, depois de desempenhar papel decisivo ao evitar a derrota de sua equipe, graças a duas intervenções importantes diante das tentativas do adversário.

O zagueiro do Al-Nassr, recém-transferido do Al-Hilal, conseguiu afastar uma bola de Battal Al-Harthi em cima da linha do gol, antes de intervir novamente para impedir um chute perigoso dentro da área durante o segundo tempo. Al-Shuwairekh iniciou sua trajetória com o Al-Nassr em outubro passado, dando um indicativo positivo de sua capacidade de reforçar o setor defensivo da equipe.

Ziyad Aba: dois gols que reacendem a disputa pela artilharia

Ziyad Aba aproveitou o confronto entre Al-Ahli e Al-Ettifaq para recuperar seu brilho goleador, depois de marcar dois gols na vitória do Al-Ahli por 2 a 0, confirmando possuir capacidades ofensivas diferenciadas, especialmente na penetração pela ponta direita e no aproveitamento das meias-chances.

Aba foi um dos nomes que disputaram a liderança da artilharia no início da temporada, antes de seu índice goleador cair, mas voltou com força na décima rodada, elevando sua conta para 6 gols e reduzindo a diferença para o companheiro Moussa Adam, líder da lista de artilheiros, para apenas 3 gols, trazendo a disputa de volta ao primeiro plano dentro do time do Al-Ahli.

Ghali Al-Shammari: hat-trick que o leva à liderança do cenário

Ghali Al-Shammari foi o principal destaque da décima rodada, depois de conduzir o Neom a uma ampla vitória sobre o Al-Watan por 4 a 0, marcando três gols que o colocaram na lista dos autores de hat-trick na atual edição da Joy Elite League.

Al-Shammari demonstrou grande inteligência na movimentação sem bola e na forma de escapar da armadilha do impedimento, além do bom posicionamento dentro da área e do aproveitamento dos espaços entre os defensores. Seus gols também variaram entre os pés e a cabeça, apresentando uma atuação ofensiva completa e confirmando ser um dos nomes de maior destaque que roubaram a cena nesta rodada.

Al-Shammari juntou-se à lista dos autores de hat-trick nesta temporada, que inclui Mohammed Al-Issa do Al-Ettifaq, Jefferson Ramos do Al-Fateh, Ammar Al-Ghamdi do Al-Ittihad, Daniel Al-Habib do Al-Feiha e Ziyad Aba do Al-Ahli, num indicativo da diversidade de talentos ofensivos que a competição apresenta.