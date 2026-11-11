5 motivos que explicam por que Pochettino é a escolha ideal para comandar o Manchester United

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O argentino Mauricio Pochettino desponta como um dos principais candidatos a suceder Michael Carrick no comando do Manchester United, em meio a relatos que apontam a disposição do treinador da seleção dos Estados Unidos em viver uma nova experiência em Old Trafford.

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E com Carrick próximo de deixar o cargo durante a pausa para as datas Fifa, a experiência anterior de Pochettino na Premier League, somada às suas passagens por Tottenham e Chelsea, surge como um dos principais fatores que podem levar a diretoria do Manchester United a escolhê-lo.

O jornal "The Sun" considera que o treinador argentino possui um conjunto de atributos que o tornam adequado à missão, apresentando cinco motivos que poderiam ajudá-lo a recolocar a equipe no caminho certo.

Desenvolvimento das jovens promessas

Pochettino possui um histórico marcante no desenvolvimento de jogadores, dando-lhes a oportunidade de alcançar níveis mais altos, algo que ficou evidente com nomes como Harry Kane, Son Heung-min, Dele Alli e Cole Palmer.

Palmer falou sobre o impacto do treinador argentino em sua carreira, afirmando em declarações à emissora britânica "BBC", em março de 2024: "Ele me deu a liberdade de jogar do meu jeito, e eu gosto quando ele te dá essa liberdade, porque sinto que sou capaz de expressar melhor o meu potencial".

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E acrescentou: "Eu curto isso. Ele conversa com você todos os dias sobre coisas diferentes, nem todas relacionadas ao futebol, mas também sobre a vida. Ele sabe como te deixar à vontade e tentar extrair o melhor de você".

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Por sua vez, Son Heung-min disse, após a demissão de Pochettino do comando do Tottenham: "Não há necessidade de falar sobre o quanto sou grato a este homem. As palavras são incapazes de expressar minha admiração por ele. Aprendi muito com você, não só no futebol, mas também na vida".

E, no Manchester United, Pochettino pode encontrar um grupo de jovens promessas com potencial de desenvolvimento, encabeçado por Kobbie Mainoo, além de Leny Yoro, Ayden Heaven, Patrick Dorgu, Carlos Baleba e Amad Diallo.

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Devolver a alma ao vestiário

O Manchester United sofreu, nos anos que se seguiram à saída de Sir Alex Ferguson, com problemas relacionados ao espírito de equipe e à coesão entre os jogadores, um ponto que Ralf Rangnick já havia destacado após o fim de sua missão interina no clube.

O treinador alemão disse: "Para mim, a maior decepção é que não conseguimos desenvolver um espírito coletivo que nos ajudasse nos diferentes aspectos do jogo. Isso acontece também com outras equipes, mas, para mim, esse foi o maior problema".

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Gary Neville também apontou, em ocasiões anteriores, a existência de vazamentos vindos de dentro do vestiário, num momento em que a equipe precisa reconstruir a relação entre os jogadores e a comissão técnica.

Pochettino possui uma experiência diferente no trato com os jogadores, já que dedica grande atenção aos aspectos pessoais e familiares, e seu papel não se limita ao trabalho técnico dentro de campo.

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Palmer falou sobre a maneira como seu ex-treinador o tratava: "Ele conversa com você sobre qualquer coisa, como problemas familiares. Acho que, quando ele sabe o que está acontecendo fora de campo, consegue entender o impacto disso sobre você dentro dele. Ele é realmente ótimo nesse aspecto".

Já Dele Alli descreveu Pochettino como alguém que o tratava como um pai, acrescentando: "Fui muito sortudo em trabalhar com um treinador como ele. Era um homem incrível e com muita experiência. Ele me chamava quando eu agia de forma tola e conversava comigo".

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Harry Kane também já havia falado sobre o ambiente que o treinador argentino criou dentro do Tottenham, afirmando, em 2016: "O treinador criou um ambiente familiar e uma irmandade entre os jogadores".

Experiência no trato com clubes em dificuldade

Nem todas as experiências de Pochettino como técnico foram em clubes que viviam seus melhores momentos; pelo contrário, ele assumiu o comando em circunstâncias difíceis e conseguiu reconstruir equipes que sofriam com problemas técnicos e morais.

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Quando chegou ao Tottenham, a equipe atravessava uma fase conturbada após a saída do ex-treinador Tim Sherwood, que criticou seus jogadores depois da derrota por 4 a 0 para o Chelsea, em março de 2014, dizendo: "Há falta de personalidade, e muitos deles são gentis demais uns com os outros, e vocês precisam mostrar mais coragem".

E, no Chelsea, Pochettino assumiu o comando após uma temporada difícil, encerrada pela equipe na décima segunda posição, depois de ter conquistado apenas uma vitória nos últimos 12 jogos da temporada anterior, além de contar com um elenco numeroso.

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Nas duas experiências, o treinador argentino trabalhou para lidar com a diversidade de personalidades e reimplantar suas ideias dentro da equipe.

Com o Tottenham, ele o levou à sua melhor colocação na era da Premier League, ao encerrar a temporada 2016-2017 como vice-campeão, e também chegou com o clube à final da Liga dos Campeões da Europa em 2019.

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Já com o Chelsea, conseguiu superar o início difícil e encerrar a temporada dentro das posições de classificação para as competições europeias, ao mesmo tempo em que desenvolveu Cole Palmer e o transformou em um dos principais destaques da equipe.

Sua boa relação com a imprensa inglesa

A pressão da imprensa é um dos principais desafios que qualquer treinador do Manchester United enfrenta, diante do interesse excepcional pelo clube e do grande número de vozes que comentam suas decisões e seus resultados.

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Rúben Amorim já havia reclamado, em dezembro de 2025, da interferência de alguns ex-jogadores na avaliação da situação da equipe, afirmando: "Às vezes, eles não têm todas as informações e olham para o Manchester United com os parâmetros que viveram aqui, quando a equipe sempre vencia. Por isso, é difícil para eles ver seu clube nesta situação".

Erik ten Hag também falou, no mês passado, sobre o papel dos ex-jogadores, considerando que eles são capazes de ajudar o clube e os jogadores, em vez de se limitarem a criticar.

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Em contrapartida, Pochettino goza de uma boa relação com a imprensa britânica, e já apareceu no programa "Stick to Football", apresentado por Gary Neville.

Neville havia colocado o treinador argentino entre os nomes que considera adequados para assumir o comando do Manchester United, durante a busca por um sucessor de Amorim em janeiro, ao lado de Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti.

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Neville definiu um conjunto de critérios que devem estar presentes no novo treinador, entre eles a capacidade de lidar com a imprensa, com o vestiário e com os donos do clube, além de apresentar um futebol que agrade à torcida e de ter experiência na Liga dos Campeões da Europa e nos grandes jogos.

Ressuscitar a carreira de Rashford

A capacidade de Pochettino de recuperar o melhor nível de Marcus Rashford pode ser um dos temas que mais despertam interesse dentro do Manchester United, especialmente porque o jogador inglês ainda não apresentou o que se espera dele após seu retorno aos planos da equipe.

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Rashford, de 29 anos, voltou ao foco em Old Trafford nesta temporada, após um período de 18 meses afastado do clube, durante o qual passou por duas experiências de empréstimo com Aston Villa e Barcelona.

Apesar do potencial que possui, Rashford não marcou nem deu nenhuma assistência em suas oito partidas nesta temporada, e também ficou no banco de reservas diante do Leeds no mês passado, antes de desfalcar jogos posteriores por causa de um problema no quadril.

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Rashford possui um registro goleador que chega a 138 gols pelo time principal do Manchester United, o que torna a recuperação de seu nível anterior um objetivo importante para o clube.

E Pochettino pode ser capaz de ajudá-lo nisso, depois de já tê-lo elogiado em 2022, afirmando: "Sempre gostei de Rashford, e acho que ele é um jogador excelente".

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E acrescentou: "Tudo o que ele precisa é de confiança e fé em si mesmo para chegar ao mais alto nível. O potencial está nele".