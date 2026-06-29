5 estrelas em jogo: o Arsenal abre os cofres e concede a Arteta 240 milhões de libras esterlinas

A diretoria do Arsenal concedeu ao seu técnico espanhol, Mikel Arteta, um orçamento colossal de 240 milhões de libras esterlinas para concretizar cinco novas contratações durante a atual janela de transferências de verão, como parte de um plano para reforçar o time após a última temporada.

O jornal britânico “Daily Star” informou que a diretoria dos “Gunners” decidiu apoiar Arteta com força, apesar de a equipe ter conquistado o título da Premier League, após o fracasso na conquista da Liga dos Campeões, devido à derrota na final para o Paris Saint-Germain.

O promissor ponta do Leicester City, Jeremy Monga, de 16 anos, lidera a lista de alvos do clube londrino, já que o Arsenal é considerado o principal candidato a contratar o jogador, diante do desejo dele de se transferir para o Emirates Stadium.

Além disso, o clube tem como alvo a contratação do espanhol Óscar Mingueza, zagueiro do Celta de Vigo, cujo contrato com o time termina no final deste mês de junho, o que o torna uma contratação gratuita atraente graças à sua capacidade de atuar em mais de uma posição na defesa.

No ataque, destaca-se o nome do grego Christos Tzoulis, ponta do Club Brugge, da Bélgica, em meio a relatos que indicam que o valor da transação pode chegar a 35 milhões de libras esterlinas, tornando-se uma das maiores contratações vindas da liga belga.

Além disso, o Arsenal continua de olho em Morgan Rogers, estrela do Aston Villa e da seleção inglesa, em uma transação cujo valor pode ultrapassar 80 milhões de euros, enquanto o brasileiro Bruno Guimarães, meio-campista do Newcastle United, continua sendo um alvo principal do clube londrino após a recusa de uma primeira oferta no valor de 55 milhões de libras esterlinas.

Segundo o jornal, o Arsenal se prepara para apresentar uma nova oferta, mais vantajosa, a fim de convencer o Newcastle a abrir mão do jogador da seleção brasileira, em uma iniciativa que reflete o desejo de Arteta de realizar mudanças abrangentes em seu elenco e montar um time capaz de disputar com força todos os títulos na próxima temporada.