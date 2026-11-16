Com 46 anos, Ronaldinho volta aos gramados e lidera vitória na terceira divisão da Itália

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Sócio do clube italiano, ex-camisa 10 da seleção cumpriu compromisso de disputar uma partida oficial e deixou em aberto a possibilidade de voltar aos gramados

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Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida oficial de futebol após 11 anos afastado dos gramados. Aos 46 anos, o ex-camisa 10 da seleção brasileira foi titular do Ravenna, clube do qual é um dos acionistas e que disputa a terceira divisão do Campeonato Italiano. Com o brasileiro em campo, a equipe venceu o clássico contra o Forli por 2 a 0, em casa, neste domingo (15).

Mesmo depois de mais de uma década sem atuar profissionalmente, Ronaldinho mostrou alguns dos recursos que marcaram sua carreira. Durante o primeiro tempo, cobrou um escanteio perigoso, tentou jogadas de efeito e sofreu faltas. O brasileiro também participou da construção do primeiro gol: dividiu a bola com um zagueiro adversário, e a sobra chegou a Donati, que acertou um belo chute de direita no canto para abrir o placar.

A participação do craque terminou no intervalo, quando foi substituído. Antes de deixar o estádio, porém, recebeu o carinho dos companheiros e até dos adversários. Ronaldinho ainda deu uma espécie de volta olímpica pelo campo, cumprimentando os torcedores e agradecendo a recepção. Nas arquibancadas, também estava Dida, ex-companheiro do camisa 10 na seleção.

Após a partida, o brasileiro evitou confirmar que aquela havia sido sua despedida oficial dos gramados. Questionado sobre a possibilidade de voltar a jogar, deixou a decisão nas mãos do presidente do Ravenna e demonstrou que ainda tem vontade de entrar em campo.

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"Ainda não sei, agora é com o presidente. É o presidente me chamar e eu volto", afirmou. Na sequência, reforçou o carinho pelo futebol e a disposição para ajudar o clube: "Sempre, sempre, eu gosto. Eu disse a ele, sempre que precisar de mim, eu estou aqui."

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Ronaldinho também falou sobre a experiência de voltar a viver a rotina de uma partida, destacando a emoção de estar novamente em campo e no vestiário. "Estar jogando mais uma vez, viver, os momentos no vestiário. Tudo isso e... tudo é lindo. O futebol tem sido a coisa mais linda que tenho vivido na minha vida", declarou.

A presença do brasileiro em campo está ligada ao projeto de expansão do Ravenna, do qual se tornou acionista minoritário em junho. O clube integra uma iniciativa liderada pelo empresário e presidente Ignazio Cipriani, que busca atrair investidores e ampliar a projeção internacional da equipe por meio de ações envolvendo futebol, marketing e fortalecimento da marca.

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Como parte do acordo, Ronaldinho assumiu um papel institucional em eventos relacionados ao clube, incluindo a participação em partidas oficiais. A previsão inicial era que o brasileiro disputasse ao menos um jogo com a camisa do Ravenna, compromisso cumprido neste domingo. Depois da vitória, o ex-jogador voltou a alimentar a possibilidade de uma nova aparição, mas ainda não existe previsão para que ele participe de outros confrontos.

Ídolo de clubes como Grêmio, Barcelona, Paris Saint-Germain, Milan e Atlético-MG, Ronaldinho construiu uma carreira marcada por conquistas individuais e coletivas. Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa do Mundo de 2002 e se consolidou como um dos principais nomes de sua geração.

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Com a vitória no clássico, o Ravenna chegou a 32 pontos em 14 partidas e ocupa a segunda colocação do Grupo B da terceira divisão italiana. A competição é disputada em 38 rodadas, e apenas o líder garante acesso direto à segunda divisão. No momento, a posição pertence ao Spezia, que soma 38 pontos. Os clubes que terminarem entre o segundo e o décimo lugar disputarão os playoffs, com o vice-líder entrando diretamente nas quartas de final.