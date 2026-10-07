3 pedidos de desculpa e a mensagem de Messi: 24 horas que mostram o outro lado de Cristiano Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, viveu 24 horas excepcionais, repletas de diversos acontecimentos decisivos em sua carreira futebolística, assim como na carreira de seu tradicional rival, o argentino Lionel Messi.

Messi disputou, na madrugada desta quarta-feira, sua última partida pela seleção da Argentina antes de se aposentar do futebol em nível internacional, e nela conduziu a seleção argentina à vitória sobre o Benin por 3 a 0, marcando um dos gols em cobrança de pênalti.

E poucas horas antes da partida, os torcedores foram surpreendidos pela publicação de um comunicado de Ronaldo em sua conta oficial no Instagram, no qual falou sobre os bastidores do desentendimento ocorrido entre ele e seu treinador na seleção de Portugal, Jorge Jesus.

O comunicado veio no contexto da saída de Ronaldo da concentração da seleção de Portugal na Dinamarca, na semana passada, por conta de um desentendimento com Jesus, após este ter se recusado a escalá-lo na partida contra a Noruega, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Mas o que mais chamou a atenção no comunicado foi a maneira como o astro português se expressou, já que direcionou três mensagens de desculpas a diferentes destinatários, por conta do que havia feito em decorrência do desentendimento ocorrido entre ele e seu treinador.

Ronaldo pediu desculpas aos torcedores de Portugal que compareceram à partida contra a Noruega, por ter deixado o campo diretamente sem ir cumprimentá-los, considerando que isso não deveria ter partido dele, por maior que fosse sua raiva pelo fato de Jesus ter descumprido a promessa de escalá-lo.

O craque português também pediu desculpas tanto aos seus companheiros na seleção quanto ao povo português, por ter deixado a concentração da seleção portuguesa na Dinamarca sem autorização, solicitando à Federação de Futebol que lhe aplicasse a punição adequada.

Os sucessivos pedidos de desculpas pareceram estranhos na trajetória do astro português, que não estava acostumado a fazer tal coisa ao longo de seus muitos anos nos gramados do futebol.

E cerca de 24 horas após esse comunicado, Ronaldo deu outra demonstração, ao direcionar uma mensagem de despedida a Messi, após sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção da Argentina, na qual expressou seu respeito por tudo o que ele apresentou ao lado da seleção de seu país.

Cristiano Ronaldo disse em sua mensagem no Instagram: "Leo, muitos anos você passou defendendo o seu país, e deixou um legado que a história eternizará. Nutro por você o maior respeito pelo que conquistou com a Argentina, com os melhores votos".

Essa mensagem conquistou a admiração de muitos torcedores de futebol ao redor do mundo, pois resumiu o que deve ser a relação entre dois dos melhores jogadores da história do futebol, se não os melhores de todos os tempos.