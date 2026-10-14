O português José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação titular de sua equipe para o duelo contra o anfitrião AS Roma, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League.

A escalação titular marcou o retorno do brasileiro Vinícius Júnior para comandar o setor ofensivo ao lado de Kylian Mbappé, em meio a três mudanças promovidas por Mourinho em relação à partida contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol.

Além do retorno de Vinícius, o setor defensivo também teve as voltas de Denzel Dumfries e Marc Cucurella para ocupar as posições de lateral-direito e lateral-esquerdo, respectivamente, no lugar da dupla Alexander-Arnold e Álvaro Carreras.

O treinador português provocou uma surpresa ao preferir a permanência de Yan Diomande na escalação titular para o jogo de hoje, decidindo deixar de fora Arda Güler, que vem apresentando atuações destacadas desde o início da atual temporada.

O Real Madrid busca manter a sequência de vitórias na Champions League, depois de ter superado a Inter de Milão na rodada de abertura.

A escalação do Real Madrid foi a seguinte:

Goleiro: Thibaut Courtois.

Defesa: Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella.

Meio-campo: Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham.

Ataque: Yan Diomande, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé.