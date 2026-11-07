3 motivos que impedem Conte de treinar o Al-Ahli Saudita!

O nome do italiano Antonio Conte foi associado ao comando técnico do Al-Ahli saudita nos últimos dias, como um dos nomes cogitados para suceder o holandês Marino Pusic, ao lado do português Nuno Santo, em meio às tentativas da diretoria do clube de resolver a questão do treinador após a queda nos resultados e no rendimento.

O Al-Ahli enfrenta um dilema financeiro antes de tomar a decisão de demitir Pusic, já que precisa disponibilizar cerca de 7,5 milhões de euros, valor que representa os compromissos restantes de seu contrato, o que coloca a diretoria diante de um grande desafio antes de entrar em negociações com um treinador do porte de Conte, que possui um currículo repleto e experiências bem-sucedidas nos gramados europeus.

Leia também: Exclusivo para a Kooora: o Al-Nassr corta o caminho do Barcelona em relação a João Félix

Apesar da atratividade do nome do treinador italiano, existem 3 obstáculos que podem tornar sua chegada ao Al-Ahli difícil na fase atual, mesmo que ele já esteja de fato nos planos da diretoria.

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 12:30 ALT

As exigências financeiras e as condições econômicas

A contrapartida financeira representa um dos principais empecilhos para a contratação de Conte, tendo em vista o alto valor que a chegada de um treinador do seu porte pode exigir, seja em termos de salário ou da comissão técnica auxiliar.

Esse passo acontece em um momento em que o Al-Ahli enfrenta grandes compromissos financeiros, depois de passar a ter de disponibilizar 7,5 milhões de euros para encerrar o contrato de Pusic, uma quantia que impõe pressões adicionais ao orçamento do clube e torna a ideia de assumir um novo e volumoso compromisso financeiro ainda mais complexa, sobretudo diante da falta de clareza quanto à vontade de injetar grandes investimentos adicionais no período atual.

O momento da contratação e a dificuldade de construir o projeto técnico

Conte normalmente prefere assumir o cargo no início da temporada, para ter tempo suficiente para avaliar as peças do elenco, definir suas necessidades e impor suas ideias técnicas e táticas desde a pré-temporada, em vez de assumir um time no meio da temporada e tentar mudar seu rumo sob a pressão dos jogos e dos resultados.

Esse fator parece importante nos cálculos do Al-Ahli, que precisa resolver rapidamente seus problemas técnicos, mas que, ao mesmo tempo, não oferece ao novo treinador o luxo de começar do zero, especialmente porque o time já entrou nas competições da temporada, e qualquer mudança no estilo de jogo ou na formação da escalação precisa de tempo até que seus resultados apareçam.

A necessidade de clareza do projeto e das garantias técnicas

A questão não se limita ao salário ou ao momento da contratação, mas sim à capacidade do Al-Ahli de apresentar um projeto esportivo claro, compatível com as ambições de um treinador do porte de Conte, que busca uma oportunidade em que estejam presentes as condições adequadas para o sucesso, e não apenas assumir o comando de um grande clube.

O treinador italiano precisa saber o formato do time com o qual vai trabalhar e a possibilidade de reforçar as posições que ele considera necessitarem de evolução, além da clareza das atribuições técnicas e da coordenação com a diretoria em relação às contratações.

E diante das pressões financeiras atuais, o Al-Ahli pode não ter plena capacidade de atender a todas as suas necessidades, o que abre a porta para divergências de visões entre as duas partes antes de chegar a um acordo.

Portanto, a contratação de Conte não parece estar ligada apenas à sua capacidade técnica ou ao seu grande nome, mas sim à disposição do Al-Ahli de oferecer as condições que o ajudem a viver uma experiência bem-sucedida, uma equação que parece complexa diante das circunstâncias atuais do clube.