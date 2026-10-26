As ambições do Marrocos na cerimônia de premiação da Bola de Ouro se dividem entre três caminhos diferentes: Achraf Hakimi almeja disputar os mais altos prêmios individuais, enquanto Yassine Bounou busca conquistar o troféu de melhor goleiro, e Ayoub Bouaddi espera consolidar sua posição entre os principais jovens talentos do futebol mundial.

O trio marroquino se destaca nas listas de indicados anunciadas pela revista "France Football" referentes à temporada 2025-2026, numa presença que reflete a diversidade dos nomes marroquinos entre estrelas de primeira linha, goleiros e talentos em ascensão.

A indicação de Hakimi se baseia em uma temporada marcante com a camisa do Paris Saint-Germain, após marcar 8 gols e dar 10 assistências, além de contribuir para a conquista de títulos importantes pelo clube, com destaque para o Campeonato Francês, a Liga dos Campeões da Europa e a Copa dos Clubes dos Continentes, garantindo assim um lugar na disputa da Bola de Ouro.

Já Bounou disputa o prêmio "Yashin" de melhor goleiro, respaldado pelo que apresentou com o Al-Hilal saudita na Roshn League, além de sua participação na Copa do Mundo de 2026, onde foi exigido a lidar com ataques fortes e situações decisivas diante do gol.

Na categoria de melhor jogador jovem, aparece o nome de Ayoub Bouaddi, que chamou a atenção por sua capacidade de desempenhar funções defensivas e contribuir na construção das jogadas ofensivas.

A presença de Bouaddi, que ainda não completou 18 anos, confere à participação marroquina nos prêmios uma dimensão de futuro, já que ele representa uma geração em ascensão que busca firmar os pés entre os talentos que recebem ampla atenção no cenário europeu.



