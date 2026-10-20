O Al-Hilal enfrenta uma crise logística antes de disputar o aguardado clássico contra o Al-Qadsiah pela Liga Roshn Saudita.

O Al-Hilal visita o Al-Qadsiah na próxima sexta-feira, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, pela décima primeira rodada da Liga Roshn.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que a delegação do Al-Hilal vai viajar para Dammam a fim de enfrentar o Al-Qadsiah depois de amanhã, na quinta-feira, em uma viagem terrestre de ônibus, diante da dificuldade de viajar de avião por conta das condições atuais.

Isso significa que a delegação do clube da capital vai precisar viajar por um período que pode chegar a 4 horas de ônibus, em vez de uma hora de avião, um acréscimo de 3 horas.

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Depois disso, a delegação do Al-Hilal vai permanecer em Dammam, a fim de seguir para a capital catariana, Doha, para enfrentar a equipe do Al-Shamal, na próxima terça-feira, pela terceira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

A partida é considerada de extrema importância para o Al-Hilal, para que mantenha a liderança da tabela de classificação, já que ocupa o topo com 24 pontos, dois à frente do Al-Qadsiah, segundo colocado.

O Al-Qadsiah pode voltar à liderança ao disputar uma partida a mais antes do confronto com o Al-Hilal, caso vença o Al-Taawoun, nesta terça-feira, pela décima rodada da Liga Roshn.