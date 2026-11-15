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O cenário do futebol marroquino registrou acontecimentos distintos, depois que Chamseddine Alaali, jogador do Wydad, sofreu uma grave lesão que exigiu sua submissão a uma cirurgia, enquanto a Comissão Disciplinar vinculada à Liga Nacional de Futebol Profissional impôs punições à dupla do Kawkab de Marrakech, na sequência de uma briga que eclodiu entre ambos após o confronto entre as duas equipes pelo Campeonato Marroquino.

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Chamseddine Alalli, jogador do Wydad, do Marrocos, passou por uma cirurgia bem-sucedida após a forte lesão que sofreu na região do rosto durante o amistoso que colocou frente a frente a equipe vermelha e o Difaa El Jadidi.

O site marroquino "Hespport" informou que a lesão resultou em três fraturas no rosto do jovem jogador, o que exigiu uma intervenção cirúrgica em três etapas, todas bem-sucedidas, em meio ao alívio no entorno do clube quanto à realização do procedimento sem complicações declaradas.

Alalli deve desfalcar os treinos coletivos do Wydad por um período de até duas semanas, antes de iniciar o retorno gradual ao ambiente da equipe, de acordo com a evolução de seu estado de saúde e sua resposta ao programa de reabilitação ao qual será submetido sob a supervisão da comissão médica.

A lesão representa um golpe significativo para as ambições do jovem jogador, filho do ex-internacional marroquino Redouane Alalli, que buscava aproveitar o período atual para provar suas capacidades e garantir um lugar nos planos da comissão técnica da equipe vermelha.

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Alalli esperava continuar trabalhando e se desenvolvendo nas fileiras do Wydad, mas a lesão o obrigou a se afastar temporariamente dos treinos e da competição, à espera de recuperar sua condição e voltar aos gramados.

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Espera-se que a comissão médica do clube acompanhe de perto as etapas de sua recuperação, evitando pressa em seu retorno, para prevenir quaisquer complicações que possam afetar seu futuro esportivo.

Punições atingem dupla do Kawkab de Marraquexe após briga

Por outro lado, a comissão disciplinar vinculada à Liga Nacional de Futebol Profissional emitiu suas decisões a respeito dos acontecimentos registrados no fim do confronto entre Kawkab de Marraquexe e Wydad, que terminou com um bate-boca entre os jogadores da equipe de Marraquexe, Amine El Ouaad e Hamza El Ismaili.

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A comissão decidiu suspender cada um dos jogadores por uma partida, além de multar cada jogador no valor de 10 mil dirhams, em razão da briga que eclodiu entre eles após o apito final da partida.

A partida havia terminado com a vitória do Kawkab de Marraquexe sobre o Wydad pelo placar de 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Marroquino Profissional, em um confronto que teve emoção dentro do campo, antes que a tensão se transferisse para o período após o seu encerramento.

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As punições chegam em um momento importante para o Kawkab de Marraquexe, que vem apresentando resultados positivos na competição local, pois lidera a tabela de classificação com 16 pontos, dois à frente do Wydad, terceiro colocado com 14 pontos, e à frente do clube de Meknés no saldo de gols, que ocupa a vice-liderança.

Assim, o Kawkab de Marraquexe enfrenta um desafio adicional que consiste em lidar com a ausência de seus jogadores na próxima partida, ao mesmo tempo em que busca manter a liderança do campeonato e dar continuidade a seus bons resultados, enquanto o Wydad aguarda recuperar seu jogador lesionado, em meio à sua aspiração de reduzir a diferença para as equipes da ponta.