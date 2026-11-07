As últimas horas testemunharam a entrada de diversas alianças poderosas em uma disputa acirrada pela aquisição da propriedade do clube saudita Al Ittihad no período que se aproxima.

Relatos da imprensa haviam confirmado que o Fundo de Investimento Público saudita analisa diversas propostas apresentadas para a obtenção da propriedade do "Al Ameed", com expectativas de que esses procedimentos se estendam até o fim do próximo ano.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que há três alianças de investimento que demonstraram interesse no processo de aquisição, a primeira delas a aliança da família americana Glazer com o empresário Wael Jamjoom.

Outra aliança americano-saudita deseja adquirir o clube de Jidá, entre o príncipe Saad bin Abdullah e o empresário americano Joshua Harris, coproprietário de diversos clubes nos Estados Unidos e na Inglaterra.

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Caso essa aliança tenha sucesso no processo de aquisição, ela pretende nomear Hamad Al Sunaie, ex-presidente do Al Ittihad, para o cargo de presidente-executivo.

Já a terceira aliança reúne a empresa Sedra Financial e a BlueFive Capital, liderada por Abdulrahman e Sultan, filhos de Khaled bin Mahfouz, ex-membro honorário do Al Ittihad.

De acordo com o mesmo jornal, a aliança da empresa Sedra Financial com a BlueFive Capital é a mais próxima da aquisição do clube saudita, após apresentar a maior oferta financeira, além da força de sua proposta de investimento e do cumprimento dos requisitos de qualificação.

A última aliança supera suas concorrentes em termos de solidez financeira, fontes de financiamento e estruturação de investimentos, bem como na visão estratégica para o desenvolvimento esportivo e comercial do clube, o que lhe confere vantagem até o momento.

Vale lembrar que o Al Hilal foi o primeiro clube entre os quatro grandes a sair do guarda-chuva do Fundo de Investimento Público saudita, depois que 70% de suas ações foram transferidas para a Kingdom Holding Company, de propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, em abril passado.