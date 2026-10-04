O time feminino do Barcelona aplicou um golpe duro em seu rival Real Madrid, após goleá-lo por 7 a 0 no estádio Camp Nou, no 26º clássico entre as duas equipes, conquistando a maior vitória da história dos confrontos entre elas e reforçando sua superioridade histórica sobre o adversário nas diferentes competições.

De acordo com o que informou o jornal espanhol "Marca", o Barcelona elevou seu saldo para 25 vitórias, contra um único triunfo do Real Madrid no histórico de confrontos diretos, enquanto uma partida terminou empatada, com as jogadoras do time catalão marcando 99 gols, contra 12 gols do time merengue.

No âmbito do Campeonato Espanhol, a diferença entre os dois times se amplia, já que o Barcelona conquistou 12 vitórias, contra uma do Real Madrid, com suas jogadoras marcando 41 gols, enquanto o time merengue se limitou a 5 gols, numa confirmação da hegemonia catalã nos confrontos da competição nacional.

O primeiro clássico entre as duas equipes no Campeonato havia sido disputado no dia 4 de outubro de 2020, e terminou com a vitória do Barcelona por 4 a 0 no estádio Alfredo Di Stéfano, enquanto a única vitória do Real Madrid remonta a 23 de março de 2025, quando venceu por 3 a 1 no estádio Lluís Companys.

A importância da última goleada por 7 a 0 não se limitou a reforçar a superioridade do Barcelona no histórico de confrontos, mas entrou para a história como a maior vitória do time catalão sobre seu rival, superando seu triunfo anterior por 6 a 0 na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões feminina, no dia 2 de abril de 2026.