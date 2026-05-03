O Inter sagrou-se campeão italiano na noite de domingo. Os milaneses não fizeram uma partida impressionante contra o Parma, mas acabaram levando a melhor e puderam acrescentar mais um troféu à sua impressionante coleção.

Aos dez minutos, o Inter quase marcou o primeiro gol. Após um belo cruzamento de Nicolò Barella, Denzel Dumfries, que mais uma vez se mostrou muito ativo, quase cabeceou para o gol, mas o lateral-direito viu sua tentativa passar pelo lado errado da trave.

O resistente Parma, que estava bem organizado defensivamente, também teve uma grande chance. Mateo Pellegrino, o atacante argentino, tentou um chute de primeira, mas errou completamente o voleio.

Sem realmente impressionar, o time da casa teve a maior chance do primeiro tempo. Após uma rápida combinação na área, Barella recebeu a bola nos pés, mas viu seu chute bater na trave e nas costas do goleiro, sem entrar. Marcus Thuram também não conseguiu aproveitar o rebote; o goleiro Zion Suzuki defendeu a bola com habilidade aos seus pés.

No entanto, o primeiro gol saiu logo antes do intervalo. Thuram recebeu um belo passe em profundidade do meio-campista do Inter, Piotr Zieliński, e o atacante francês chutou no canto oposto: a equipe de Cristian Chivu estava em vantagem.

O segundo tempo começou sem grandes emoções. Uma das jogadas mais perigosas só aconteceu a vinte minutos do fim, quando o substituto Henrikh Mkhitaryan recebeu um cruzamento preciso de Federico Dimarco um pouco atrás de si e não conseguiu finalizar.

Pouco depois, Dimarco serviu um cruzamento perfeito para Dumfries, mas o zagueiro ofensivo chutou a bola bem acima do gol adversário.

O segundo gol acabou sendo marcado, garantindo definitivamente o título nacional. Mkhitaryan recebeu um passe perfeito de Lautaro Martínez e só precisou empurrar a bola para o gol: 2 a 0.

O Parma parecia ter marcado o gol de honra a cinco minutos do fim, mas o gol foi anulado por impedimento. O Inter também pensou em marcar, mas um chute de Davide Frattesi foi defendido com uma grande defesa.