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Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, entrou para uma lista histórica da Champions League, liderada pelo argentino Lionel Messi, lenda do Barcelona e atual jogador do Inter Miami.

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O Real Madrid virou o placar depois de sair atrás contra o PSV, que visitava o Bernabéu, e goleou por 5 a 1 na noite de terça-feira, pela fase de liga da Champions League.

Os gols do Real Madrid foram marcados por Federico Valverde (50'), Jude Bellingham (60'), Kylian Mbappé (64' e 84') e Vinícius Júnior (87').

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", o francês Kylian Mbappé (27 anos e 339 dias), com seu primeiro gol contra o PSV, tornou-se o segundo jogador mais jovem da história a chegar a 75 gols na Champions League, atrás apenas do argentino Lionel Messi, que atingiu a marca aos 27 anos e 169 dias.

Ele conseguiu o feito com um gol aos 64 minutos, o terceiro, que trouxe tranquilidade aos jogadores do Real Madrid, que estavam atrás no placar. Depois, o time marcou três gols em dez minutos no segundo tempo e completou mais uma virada europeia (5 a 1 no apito final).

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Fede Valverde, capitão do Real Madrid, elogiou o atacante após a partida: "É uma honra para nós tê-lo conosco. Ele é um exemplo a ser seguido, pela forma como trabalha, treina e leva a vida no dia a dia. Nos esforçamos em campo para dar a ele tudo o que podemos para que marque gols e para que o Real Madrid vença".

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O atacante parisiense marcou 19 gols nesta temporada pelo Real Madrid: 13 em La Liga (média de um gol por partida) e 6 na Champions League, balançando as redes pelo menos uma vez em cada um dos cinco jogos que disputou. Ele é o jogador mais utilizado por José Mourinho, já que não ficou de fora de nenhuma partida oficial até agora e nunca foi substituído antes dos 80 minutos.

No entanto, o recorde continua nas mãos de Lionel Messi, que não só foi o jogador mais jovem da história a chegar a 75 gols no principal torneio continental de clubes, como também foi o primeiro a alcançar a marca, sem que ninguém o tivesse feito antes.

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Isso aconteceu em 10 de dezembro de 2014, em um jogo da fase de grupos da Champions League contra o Paris Saint-Germain, em Barcelona, quando o gol do argentino deu início à virada de seu time, que estava perdendo por 1 a 0 e venceu por 3 a 1.

Cristiano Ronaldo: o maior artilheiro da história da competição

Depois de Messi, e sem contar Mbappé, outros três jogadores chegaram a 75 gols na Champions League, mas todos com idade superior à do argentino.

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A lista de maiores artilheiros da história da competição é liderada por Cristiano Ronaldo, com 140 gols, seguido por Messi (129), Robert Lewandowski (109), Karim Benzema (90) e Kylian Mbappé (76).

Entre eles, Messi e Lewandowski precisaram de menos partidas do que Mbappé (que fez seu 103º jogo contra o PSV) para chegar a 75 gols: 92 para o argentino e 97 para o polonês. Além disso, o francês marcou em sete jogos consecutivos da Champions League, chegando a 26 gols em 29 partidas desde que se juntou ao Real Madrid, no verão europeu de 2014.

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Mbappé já havia estabelecido um recorde europeu nesta temporada. Em 14 de outubro, ao começar como titular na vitória de seu time por 4 a 3 sobre a Roma, tornou-se o jogador mais jovem da história (aos 27 anos e 298 dias) a chegar a 100 partidas na Champions League, superando o recorde de Lionel Messi, que era de 28 anos e 84 dias.

O atacante francês estreou na Champions League em 27 de setembro de 2016. O Monaco recebeu o Bayer Leverkusen, e Mbappé, então com 17 anos, entrou aos 77 minutos no lugar de Bakayoko.

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A partida terminou empatada por 1 a 1, e Kylian não marcou, mas balançou as redes em seu primeiro jogo como titular depois disso.