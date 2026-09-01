139 dias de ausência terminaram com uma explosão: Alcaraz volta pela porta da frente

O espanhol Carlos Alcaraz voltou às quadras de tênis com força total, ao conquistar uma vitória convincente sobre o russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, com parciais de 6-4, 6-4 e 6-4, na primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos, confirmando sua prontidão para a competição após uma longa ausência por lesão.

Alcaraz disputou sua primeira partida de simples em 139 dias, depois de uma lesão no punho tê-lo afastado das quadras desde abril passado, em meio a uma expectativa sobre seu nível e sua capacidade de retornar rapidamente ao clima das grandes competições.

O jogador espanhol pareceu em boa forma durante a partida, aproveitando uma de suas principais armas, os potentes golpes de forehand, com os quais anotou mais de 20 winners, além de conseguir aproveitar os pontos de quebra de saque nos momentos importantes diante de seu adversário russo.

Alcaraz decidiu o primeiro set por 6-4, depois de quebrar o saque de Safiullin no sétimo game com um potente forehand, e em seguida manteve seu saque nos momentos decisivos para se colocar na frente.

No segundo set, Alcaraz começou perdendo seu saque, mas respondeu rapidamente quebrando o saque do adversário no terceiro game, antes de voltar a superá-lo no sétimo game com um golpe preciso na linha, decidindo o set com o mesmo placar.

O espanhol impôs seu domínio no terceiro set, aproveitando sua força ofensiva, e conseguiu quebrar o saque de Safiullin com um potente forehand, antes de manter sua vantagem até fechar a partida por 3 sets consecutivos.

Alcaraz declarou após a partida: "Os últimos cinco meses foram muito difíceis para mim. Senti falta da competição, do público e da energia, senti falta de competir, senti falta de tudo".

Alcaraz havia feito uma breve preparação para o torneio nas disputas de duplas mistas com Serena Williams na semana passada, antes de retornar às disputas de simples em meio a uma calorosa recepção do público da quadra Arthur Ashe, que saudou seu retorno aos grandes torneios.

Alcaraz admitiu ter sentido algumas dúvidas durante a partida, dizendo: "Havia algumas dúvidas durante a partida, não vou mentir. Tentei esquecer tudo e tentei me divertir".

Com essa vitória, Alcaraz garantiu seu lugar na segunda rodada do torneio, onde enfrentará o português Jaime Faria, em um novo teste para verificar até que ponto recuperou seu nível após o longo período de ausência.