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Dúvidas afastadas: o astro do tênis Carlos Alcaraz deixou para trás as preocupações com sua lesão na coxa ao apresentar uma atuação convincente no ATP Finals.

O espanhol, vencedor de sete títulos de Grand Slam, também venceu sua terceira partida na fase de grupos, contra o italiano Flavio Cobolli, por 6/4 e 6/1, e pareceu estar em plena forma física.

Nada parece atrapalhar a busca por seu primeiro título em Turim. Assim, Alcaraz segue como o principal rival de Alexander Zverev, maior nome do tênis alemão.

Alcaraz usou uma faixa preta na coxa esquerda, que havia sido examinada por ressonância magnética na quinta-feira. Ele se movimentou bem e não deu chances ao adversário em seus games de saque. Encurtou os pontos sempre que possível e acertou impressionantes 29 golpes vencedores.

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Foi a 12ª vitória seguida de Alcaraz. Depois de uma leve preocupação após sua segunda partida na fase de grupos, contra o russo Daniil Medwedew, ele recebeu no dia anterior o aval de sua equipe médica para continuar no torneio.

Getty Images

Após três vitórias em três partidas na fase de grupos, ele enfrentará o norte-americano Ben Shelton na semifinal de sábado. Na final, poderá haver um aguardado duelo com Zverev, número 1 do mundo.

Em quadra, Alcaraz vive grande fase. O tenista de 23 anos chegou a Turim com muita confiança após conquistar os torneios de Viena e Paris. Ele pode se tornar o terceiro espanhol a conquistar o título de campeão mundial não oficial, depois de Manuel Orantes, em 1976, e Àlex Corretja, em 1998.