Em um momento em que as pressões sobre o Manchester City aumentam após sua condenação no caso das 115 acusações financeiras, o técnico Enzo Maresca saiu em defesa do clube, afirmando que seus títulos não têm qualquer mácula e renovando sua confiança na capacidade da diretoria de vencer o recurso e encerrar esse polêmico processo.

Maresca disse, durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira, que confia 100% nos donos do clube, em seu CEO e em seu diretor esportivo, ressaltando que essa crença foi uma das principais razões por trás de ele ter assumido a responsabilidade técnica.

E acrescentou: "Conversei com o clube, e todos nós confiamos na nossa capacidade de superar esse caso. E talvez o momento adequado para falar sobre isso novamente seja quando vencermos o recurso".

O técnico italiano recusou-se a colocar em dúvida a legitimidade das conquistas do Manchester City, afirmando ter plena consciência da dimensão do trabalho e do esforço empregados pelo clube para alcançar seus títulos, em um momento em que a equipe segue concentrada nas competições dentro de campo, longe da polêmica jurídica.

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Uma comissão independente havia condenado o Manchester City nas acusações relacionadas à violação das regras financeiras da Premier League durante o período da temporada 2009-2010 até 2017-2018, incluindo a apresentação de contas enganosas e a celebração de contratos descritos pela decisão como fictícios, dentro de um esquema para ocultar um financiamento cujo valor ultrapassou 830 milhões de libras esterlinas, de acordo com o que consta no caso.

O clube recorreu da sentença, descrevendo a decisão como contendo erros fundamentais relativos à lei, aos princípios e aos fatos, e afirmando sua improcedência.

As declarações de Maresca ocorrem antes do aguardado confronto diante do Liverpool, no domingo, na primeira partida do Manchester City desde o anúncio da sentença, em meio a expectativas de um clima tenso no estádio de Anfield.