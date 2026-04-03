Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
TOPSHOT-FBL-WC-2026-PLAYOFF-DRAWAFP

Traduzido por

11 mil dólares... aumento insano nos preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2026

Copa do Mundo

فيفa aumenta os preços dos bilhetes da final em 38%

Os preços dos bilhetes para o Mundial de 2026 registaram um aumento exorbitante, intensificando as críticas dirigidas à Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Com o arranque da quarta e última fase de venda de bilhetes, o preço do bilhete mais caro para a final atingiu cerca de 11 mil dólares, segundo o jornal britânico “Daily Mail”.

Esta fase é considerada uma “venda de última hora” e está disponível para todos, sem sorteio. A FIFA esclareceu, num comunicado oficial, que a venda é feita segundo o princípio de “primeiro a reservar, primeiro a comprar”, e continuará até ao final do torneio, com bilhetes a serem disponibilizados de forma gradual — incluindo, por vezes, bilhetes para jogos disputados no próprio dia.

No entanto, apesar de os preços já serem considerados elevados, os adeptos foram surpreendidos por um novo aumento nos bilhetes para a final, que chegaram aos 10.990 dólares (9.526 euros).

Isso representa um aumento de 38% em comparação com a primeira fase de vendas, realizada em setembro, destinada a titulares de cartões “Visa” através de sorteio, quando o preço máximo do bilhete era de 6.730 dólares (5.738 euros).

Em detalhe, os bilhetes da categoria dois aumentaram 32%, chegando aos 7.380 dólares (6.397 euros), enquanto os da categoria três atingiram 5.785 dólares (5.014 euros), um aumento de 38%.

Para comparação, o bilhete mais caro para a final do Mundial de 2022 entre França e Argentina custou apenas cerca de 1.604 dólares (1.390 euros).

Falha técnica e críticas

De acordo com meios de comunicação britânicos, o lançamento desta fase de vendas registou uma falha técnica, tendo os compradores sido encaminhados para uma página incorreta.

Os primeiros adeptos a aceder ao site encontraram-se numa fila de espera que os levou a uma secção destinada a grupos oficiais de adeptos das seleções, a qual exigia códigos especiais de acesso, em vez do portal público de venda.

Não se espera que este aumento de preços ou o problema técnico reduza a indignação do público, sobretudo porque a FIFA já vinha sendo alvo de críticas pelos preços elevados, considerados contrários às promessas feitas quando a organização do torneio foi atribuída aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México.

Por sua vez, a FIFA defendeu estes preços, considerando que refletem a “enorme” procura, segundo declarações do seu presidente, Gianni Infantino.

No total, foram colocados à venda cerca de 7 milhões de bilhetes para o torneio, e mais de 3 milhões de bilhetes já foram vendidos durante as três primeiras fases do processo de venda.

Ficou completa a lista das seleções qualificadas para a Copa do Mundo de 2026, competição que será realizada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México.

O torneio está previsto para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho próximos.

Leia também:

Advogado internacional ao Kooora: o caso de Marrocos e Senegal é mais complexo do que parece... e esta é a minha previsão para a decisão do "CAS"

Exclusivo ao Kooora.. Senegal será punido por celebrar a Copa Africana antes da decisão do "CAS"?

Após sua saída de Omã.. Queiroz revela ao Kooora a verdade sobre propostas da Arábia Saudita e de Gana

Publicidade