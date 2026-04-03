11 mil dólares... aumento insano nos preços dos ingressos da Copa do Mundo de 2026

Os preços dos bilhetes para o Mundial de 2026 registaram um aumento exorbitante, intensificando as críticas dirigidas à Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Com o arranque da quarta e última fase de venda de bilhetes, o preço do bilhete mais caro para a final atingiu cerca de 11 mil dólares, segundo o jornal britânico “Daily Mail”.

Esta fase é considerada uma “venda de última hora” e está disponível para todos, sem sorteio. A FIFA esclareceu, num comunicado oficial, que a venda é feita segundo o princípio de “primeiro a reservar, primeiro a comprar”, e continuará até ao final do torneio, com bilhetes a serem disponibilizados de forma gradual — incluindo, por vezes, bilhetes para jogos disputados no próprio dia.

No entanto, apesar de os preços já serem considerados elevados, os adeptos foram surpreendidos por um novo aumento nos bilhetes para a final, que chegaram aos 10.990 dólares (9.526 euros).

Isso representa um aumento de 38% em comparação com a primeira fase de vendas, realizada em setembro, destinada a titulares de cartões “Visa” através de sorteio, quando o preço máximo do bilhete era de 6.730 dólares (5.738 euros).

Em detalhe, os bilhetes da categoria dois aumentaram 32%, chegando aos 7.380 dólares (6.397 euros), enquanto os da categoria três atingiram 5.785 dólares (5.014 euros), um aumento de 38%.

Para comparação, o bilhete mais caro para a final do Mundial de 2022 entre França e Argentina custou apenas cerca de 1.604 dólares (1.390 euros).

Falha técnica e críticas

De acordo com meios de comunicação britânicos, o lançamento desta fase de vendas registou uma falha técnica, tendo os compradores sido encaminhados para uma página incorreta.

Os primeiros adeptos a aceder ao site encontraram-se numa fila de espera que os levou a uma secção destinada a grupos oficiais de adeptos das seleções, a qual exigia códigos especiais de acesso, em vez do portal público de venda.

Não se espera que este aumento de preços ou o problema técnico reduza a indignação do público, sobretudo porque a FIFA já vinha sendo alvo de críticas pelos preços elevados, considerados contrários às promessas feitas quando a organização do torneio foi atribuída aos Estados Unidos, ao Canadá e ao México.

Por sua vez, a FIFA defendeu estes preços, considerando que refletem a “enorme” procura, segundo declarações do seu presidente, Gianni Infantino.

No total, foram colocados à venda cerca de 7 milhões de bilhetes para o torneio, e mais de 3 milhões de bilhetes já foram vendidos durante as três primeiras fases do processo de venda.

Ficou completa a lista das seleções qualificadas para a Copa do Mundo de 2026, competição que será realizada pela primeira vez com a participação de 48 seleções, em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México.

O torneio está previsto para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho próximos.

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